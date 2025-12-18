批張善政沒政績！范雲揭民進黨有強棒挑戰他

▲桃園市長張善政民調大超車，競選連任有現任優勢。（圖／張善政臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選提名開展，桃園市方面，根據《TVBS民調中心》15日公布的最新民調，無論民進黨推派誰參選，現任市長張善政的支持度都明顯大幅領先：除超車綠委王義川、總統府副秘書長何志偉39個百分點，也領先法務部政務次長黃世杰達42個百分點。對此，民進黨立委范雲今（18）日認為，這些人都還沒宣布要選，民進黨的強棒還沒出來，張善政政績很多是前朝遺留的，現在說他穩贏還太早。

范雲今上《NOWNEWS 今日新聞》的自製節目《鄉民大學問》指出，現在看起來張善政當然佔現任優勢，但民進黨尚未有人宣布參選，不管是鄭文燦、王義川、黃世杰、何志偉傳聞要選，都只是傳聞，黃世杰是哥大法學碩士，之前是立委，王義川是交通專家，何志偉青年才俊，他們也真的很優秀。

范雲提到，即便據民調結果，張善政超車40％多，但別忘了2014年吳志揚要連任的時候，鄭文燦在選前3個月還輸25％，後來還是翻盤了！其實桃園市的選民非常特別，包括一群從台北過去的新移民，他們對桃園期待很高、資訊流通也很迅速。

范雲質疑，那現在張善政政績是什麼？都說不清楚，很多可能都是前朝留下來的。像桃園鐵路地下化的工程，半年進度只有2.6％、經費暴增700多億，還要延後3年，轉型正義方面，「中正」這個名字不減反增，拿來當捷運站名字，真的非常懷舊、懷念威權。

范雲認為，民進黨的強棒還沒出來，現在說張善政十拿九穩真的太早了，因為對民進黨來講，台北、桃園都很重要，現在也還沒人說要參選。

