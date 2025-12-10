批應曉薇女兒應佳妤離題！吳欣岱：你媽的電子腳鐐比你的話更可靠

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤日前鬆口，無論是否投入選舉，她都準備好了，挨批世襲；她9日又嗆「難道民進黨的政二代有少過嗎？」，稱不會被擊倒、一切由市民決定。台灣基進北市黨部主委吳欣岱說，大家批評不是因為世襲，「而是因為妳家族累積的爭議比妳的政治主張還多，妳媽的電子腳鐐也比妳說出來的話更可靠」。

應佳妤近期除了談論選舉，也頻頻對公眾議題發表看法，對於小紅書被封鎖，她一開始批評「原來台灣是一個極權國家」，遭到砲轟後改口，坦言自己是用誇張的說法提醒大家注意變化，並不是想要挑起衝突。

吳欣岱9日發文表示，看到應曉薇女兒的回應，想跟她說：「佳妤，我想妳可能真的誤會了大家在討論什麼。大家質疑的不是妳是不是『政二代』，而是妳媽涉及的案件：賄賂、洗錢」。

吳欣岱直言，民主社會對疑似犯罪的公眾人物提出質疑，這叫「正常監督」，不是「思想審判」，把刑事案件講成自己的委屈，真的有點離題。

吳欣岱提到，小紅書被禁止，不是因為大家「不喜歡」，而是因為兩年1706件詐騙、2.4億財損，官方直接列為高風險平台，這叫公共安全，應佳妤把它講成「極權」，這種邏輯就像衛福部禁止違規食品入關，然後卻說「政府禁止我吃毒物，是思想審判」，聽起來就很荒謬。

吳欣岱強調，應佳妤說「一切都由市民決定」，可問題剛好就出在這裡，「妳媽的案件所有市民正在看、法院也在看。大家批評不是因為妳『世襲』，而是因為妳家族累積的爭議比妳的政治主張還多；妳媽的電子腳鐐也比妳說出來的話更可靠」。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

