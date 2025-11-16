批披薩店老闆道歉「是假的」！名醫力挺台灣遊客：永遠避開這類店
生活中心／朱祖儀報導
近來有16名台灣觀光客到義大利一家披薩店Pizza dal Pazzo用餐，因為只點了5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆公審，掀起軒然大波，披薩店老闆也為此道歉。對此，醫師姜冠宇認為，若老闆不滿，第一時間應該選擇溝通而非公審，直言該名老闆的道歉是假的，也會請周邊親友避開這類店家。
姜冠宇表示，若老闆沒有發自內心的歧視，發現遊客點的數量不到低消，第一時間應該要和顧客溝通，因為這些顧客並沒有不禮貌，而是真的不知情，「但是那位義大利老闆選擇第一時間就公審，這並不是正常店家會做的事，那就是他的價值觀，他的認知行為，後面有道歉都是假的。」因此他不僅不接受，還會請周邊親友避雷這間店。
姜冠宇指出，在國外行事本來就要很小心，他自身也曾在國外遇過極右派人士，即使什麼都沒做，但就是會被針對、放大檢視，這時候最好避開且儘量求助，事後也一定要堅定表達自己的委屈，減少這些激烈的人帶來的二次傷害。
姜冠宇也說，自己可以體會東方人不是每個人胃口都這麼大，「西方人體質是可以狂吃起司類食物，他們從小就這樣訓練，我們東方人體質是吃米飯來的，是只要脂肪類食物一入胃就會更快飽的，說不定奶製食物吃多還會脹氣不舒服」，因此認為這些台灣遊客沒有做錯事。
姜冠宇強調，服務旅客一定會遇到國際文化差異，「人家也沒有表達出完全不溝通、放任自己情緒，沒有容納國際文化上的差異就攻擊，這是本來就不適合服務國際旅客的店家，我們永遠記住避開它就好，對自己要有自信！」
更多三立新聞網報導
36歲轉職「1行業」怕太老！過來人給答案 師傅曝：月收上看30萬
8旬母「萬元紅包塞嘴」殺腦麻兒！習俗曝光：給兒子最後祝福
竹北40年排隊名店將熄燈！門口貼「頂讓紅紙」 老饕哭：從小吃到大
房間沒食物卻竄出大蟑螂！內行曝「1滅蟑神招」：讓牠直接絕種
其他人也在看
台灣遊客義大利披薩事件炎上！關鍵在3杯啤酒 她嘆：1星洗得是我們的臉
近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店pizza dal pazzo用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審， 台灣遊客不知情的遭羞辱，還一起比讚合照。同團的部落客「阿嬌哥的享樂生活」還原狀況，表示當時老闆也同意能否少點餐。財經網美胡采蘋則直言，吃不下真的不是這個事件的重點，三杯啤酒已經說明了很多事情，而且義大利人就是這樣，高興不高興都寫在臉上，喜歡的時候愛得不得了，不三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
義大利披薩店老闆辱罵台灣遊客 市長出面緩頰稱將見台灣代表溝通
義大利一家披薩店老闆近日在網路發布影片，辱罵台灣遊客「16人僅點了5份披薩」小氣，遭網友灌爆負評，也在台灣社群網路上引發怒火。義媒報導，該店位於蒙特卡丁尼市，市長德羅索出面緩頰表示「此事件不代表本市，這位老闆犯了嚴重錯誤，正以各種方式道歉」。德羅索強調，下周將邀請台灣駐義外交官溝通，化解爭端。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
「16台人吃5披薩」遭公審 同團曝真相：老闆同意！
娛樂中心／江姿儀報導義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」，疑似不滿店裡台灣16名觀光客只點了5份披薩，竟拍影片公審。影片曝光後，台灣網友湧入該店家的Google評論區猛灌負評，對此老闆14日PO出道歉片。網紅部落客「阿嬌哥的享樂生活」發文表示自己也是同團，還原過程，指出「店家同意少點餐」。民視 ・ 18 小時前
辱罵台灣遊客！義大利披薩店老闆道歉「這1句」 網怒：對象都搞不清楚
近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審，影片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA手勢。老闆最後甚至情緒激動怒嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片曝光後，立刻引發許多台灣網友出征批評，稍早，披薩店PO出道歉影片，表示要向「所有中國人與台灣人道歉」。不過卻引發網友怒轟「連道歉的對象都搞不清楚」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
減重小心！4種「液體碳水」地雷公開，喝錯等於多吃半碗飯
許多人以為「喝的比吃的更清爽」，但不少看似健康、實際上含有高碳水的飲品，常常讓減重成效停在原地。以下整理4種生活中最常被忽略的「液體碳水」地雷，減重族群務必要多加留意。姊妹淘 ・ 8 小時前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
中風不是突然發生！「5大前兆」身體早就警告你 醫：這些症狀出現1分鐘都不能等
很多人以為中風是「說來就來」的事，但其實身體早就偷偷發出警告。只要你懂得觀察，就能提早預防、避免遺憾。 中風常見5大前兆 1、臉歪嘴斜：表情忽然不對稱，一邊臉垮下來2、單側無力：一隻手或腳沒力、舉不起來或感覺怪怪的3、說話含糊：講話變慢、咬字不清楚、甚至講不出話4、視力模糊：一邊眼睛看不清楚，或突然出現視線黑影5、頭暈嘔吐：突如其來的劇烈頭痛、暈眩或噁心感 ▲如果你或家人出現這些症狀，不要再等！馬上送醫才是關鍵。 日常這樣做 中風風險自然降 中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，中醫預防中風，重點在「養氣活血、穩定血流」。這幾點，記下來照做最實在： 1、早睡早起、避開熬夜：睡不好＝血管壓力大，容易血液黏稠2、定時喝水，不要等口渴：尤其是早上起床與睡前2小時，要補充水分幫助血液流動3、多按太陽穴、風池穴、合谷穴：放鬆頭頸壓力、幫助循環穩定 4、煮湯放點天麻＋山藥：天麻可助腦部循環，山藥養脾胃、護血管彈性5、壓力大就用拳頭按摩耳上方筋膜：筋膜放鬆，腦壓就不會一直處在臨界點 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·醫警告：「起床後這4個動作」恐害你中風與心梗！ 排便最好常春月刊 ・ 19 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
日本熊學聰明沒在怕？！北海道巨熊推倒300kg捕熊籠
日本近期多地接連傳出熊襲擊人的事件，讓民眾感到非常不安。在北海道有監視器捕捉到一隻巨熊，將重達300公斤的「捕熊籠」推倒的畫面，而青森縣竟然還有熊在海上被發現。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
大師兄暗黑爆料館長「講這句」怪到爆 村長揭心機怒吼：X！傻傻被騙
網紅「館長」陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉等人毀滅式爆料，表示館長曾「要求小偉陪睡館嫂」；館長昨日晚間直播反嗆「他們的動機是為了金錢」，爭議不斷延燒。不過對此，國民黨籍議員詹江村「村長」卻認為這波操作怪怪的，懷疑陳之漢團隊其實在演戲，酸爆「根本是史上最強暗黑業配文！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
影/大氣系生颱風假翻車發雞排 台大傅鐘400人排隊撲空
這次鳳凰颱風來襲，有一位網友在臉書上匿名發「祭品文」，說要賭上台大大氣系的招牌，只要12至14日少放一天颱風假，就請100份雞排珍奶，沒想到最後大翻車。今（16）日中午前就有許多民眾到台大傅鐘等候，現場估計有超過400人排隊，但該網友遲遲未出現發放，12時30分人潮逐漸散去。中天新聞網 ・ 14 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 7 小時前
普發一萬ATM領現11/17開放！常見Q&A：哪些ATM可以領？ATM如何操作？ATM未吐鈔或暫停服務怎麼辦？
普發一萬ATM領現11月17日開放！操作ATM領現的過程中，讀者朋友可能遇到各種問題，比如：該怎麼領？要準備什麼？發生ATM未吐鈔或暫停服務情形怎麼辦？若顯示為問題帳戶，後續又該如何領普發一萬？別擔心！Yahoo新聞編輯室整理財政部提供的常見Q&A，馬上幫您解答疑惑！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 5 天前
台大大氣系放鳥！地理系霸氣「補償350杯飲料」店家證實了
生活中心／周希雯報導鳳凰颱風前陣子襲台，1名自稱「台大大氣系」的網友，大膽預測「台北至少會放兩天颱風假」，還放話沒放的話「各請300份雞排+波霸奶茶」，翻車後他改口只發300份雞排、100份飲料，「真的沒錢了」。然而今（16）到了約定時間，本人卻遲遲未出現，直接放鳥現場等待領取的400人，一夕間引發民怨；沒想到地理系似乎看不下去，直接霸氣出手幫洗刷台大招牌，宣布明（17日）發350杯飲料，飲料店也現身留言證實，「是真的！學長已付清」。民視 ・ 7 小時前
Andy老師月薪不再5.5萬！台下一畫面感動粉絲：他終於有錢了
YouTuber Andy老師今年3月控訴「眾量級CROWD」頻道與收入，通通遭到前女友家寧一家人全部奪走，生活一度陷入瓶頸，引起全台譁然。事隔大半年後，Andy老師復仇成功，不僅收入恢復穩定，更在昨（15日）摘下走鐘獎最大獎項。就有網友發現，Andy老師在台下的一個舉動，直呼：「終於有錢了！」中時新聞網 ・ 10 小時前
館長被爆「叫員工睡館嫂」、收紅錢 黃國昌現身低調自稱是「外人」
網紅館長陳之漢近日遭3大元老級資深員工毀滅式爆料，指他曾叫高階主管小偉去和自己老婆「館嫂」發生關係，還指他成立成吉思汗健身房都是別人出錢，館長自己的投資和中國、澳門有資金往來，聲稱有紅錢可以對付政敵。與館長多次合作、交情不錯的民眾黨主席黃國昌今（16日）上午現身公開活動時被問及此事也做出回應。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
金雞最尷尬！《哪吒2》奪獎「沒人要出席」 陸網怒抱不平：不領也沒差
第38屆中國電影金雞獎15日晚間於福建廈門舉行，《哪吒之魔童鬧海》拿下最佳美術片，不過頒獎現場卻出現罕見畫面——導演沒到、製作團隊沒到、片方也沒到，台上無人領獎。頒獎嘉賓蘇有朋只得代表宣布，主創正全力投入下一部作品，獎座將由組委會日後寄送。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
「16台灣客吃5披薩」遭公審！義大利披薩店老闆道歉：深愛中國和台灣人
近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審，影片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA手勢。老闆最後甚至情緒激動怒嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片曝光後，立刻引發許多台灣網友出征批評，稍早，披薩店PO出道歉影片，表示要向「所有中國人與台灣人道歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
勞保老年年金領多少？ 近半退休勞工平均月領逾2萬元以上
立法院社福委員會17日排審「勞工保險條例」修正草案，將政府最終支付責任入法，朝野已有共識將在本會期三讀。以目前逾187萬...聯合新聞網 ・ 7 小時前
走鐘獎／志祺七七外貌又進化了！連蔡哥都看傻：好帥
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，百萬YouTuber志祺七七入圍「最佳製作人獎」、「金頭腦」兩個獎項，步上紅毯時立刻掀起留言區一陣熱議，連紅毯主持人蔡哥都忍不住驚歎。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前