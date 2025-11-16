批披薩店老闆道歉「是假的」！名醫力挺台灣遊客：永遠避開這類店

生活中心／朱祖儀報導

義大利披薩老闆公審台灣遊客，引發爭議。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG）

近來有16名台灣觀光客到義大利一家披薩店Pizza dal Pazzo用餐，因為只點了5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆公審，掀起軒然大波，披薩店老闆也為此道歉。對此，醫師姜冠宇認為，若老闆不滿，第一時間應該選擇溝通而非公審，直言該名老闆的道歉是假的，也會請周邊親友避開這類店家。

姜冠宇表示，若老闆沒有發自內心的歧視，發現遊客點的數量不到低消，第一時間應該要和顧客溝通，因為這些顧客並沒有不禮貌，而是真的不知情，「但是那位義大利老闆選擇第一時間就公審，這並不是正常店家會做的事，那就是他的價值觀，他的認知行為，後面有道歉都是假的。」因此他不僅不接受，還會請周邊親友避雷這間店。

廣告 廣告

義大利披薩店老闆道歉。（圖／翻攝自Patrizio Pazzini臉書）

姜冠宇指出，在國外行事本來就要很小心，他自身也曾在國外遇過極右派人士，即使什麼都沒做，但就是會被針對、放大檢視，這時候最好避開且儘量求助，事後也一定要堅定表達自己的委屈，減少這些激烈的人帶來的二次傷害。

姜冠宇也說，自己可以體會東方人不是每個人胃口都這麼大，「西方人體質是可以狂吃起司類食物，他們從小就這樣訓練，我們東方人體質是吃米飯來的，是只要脂肪類食物一入胃就會更快飽的，說不定奶製食物吃多還會脹氣不舒服」，因此認為這些台灣遊客沒有做錯事。

姜冠宇強調，服務旅客一定會遇到國際文化差異，「人家也沒有表達出完全不溝通、放任自己情緒，沒有容納國際文化上的差異就攻擊，這是本來就不適合服務國際旅客的店家，我們永遠記住避開它就好，對自己要有自信！」

更多三立新聞網報導

36歲轉職「1行業」怕太老！過來人給答案 師傅曝：月收上看30萬

8旬母「萬元紅包塞嘴」殺腦麻兒！習俗曝光：給兒子最後祝福

竹北40年排隊名店將熄燈！門口貼「頂讓紅紙」 老饕哭：從小吃到大

房間沒食物卻竄出大蟑螂！內行曝「1滅蟑神招」：讓牠直接絕種

