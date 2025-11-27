批操盤者惹議！吳怡農引「13寇」稱： 對錯誤不會保持沈默

壯闊台灣協會理事長吳怡農 資料照：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 日前因為說出「操盤者」也沒有預料大罷免結果，引發挺罷者反彈，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今(27)日表示，「我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間」，民進黨在 2006-2007 年發生「十三寇」事件。當時，提倡改革的黨內人物，被保守派透過民嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音。連蕭美琴副總統也被污衊為「中國琴」。

吳怡農說，這幾天他遭受許多攻擊，讓支持者與朋友感到難過。抱歉讓你擔心了。初選是政黨內部競爭的方式之一：提出願景、交換意見、爭取支持。一個鼓勵理性競爭的政黨，才能維持活力，才有進步的空間。「所以，請知道，我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間」。

廣告 廣告

吳怡農說，民進黨在 2006-2007 年發生「十三寇」事件。當時，提倡改革的黨內人物，被保守派透過民嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音。連蕭美琴副總統也被污衊為「中國琴」。

吳怡農說，桑坦亞納曾說：不記得歷史的人，注定要重蹈覆轍。每一次的選舉，都在檢驗政治人物，有沒有回應人民不同的期待；反映社會對國家的未來有沒有信心、有沒有不同的想像；特別在現在，當台灣面臨許多困難，考驗政黨願不願意追求新的路線。

吳怡農說，他從政的初衷，就是希望帶來改變。對於錯誤，不論政黨，他都不會保持沈默；公共利益絕對大於黨派或個人。因此，現在重點不應該只放在「誰適合」，而是我們想為台北市「做什麼」？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台北市長民調暫居第一 王世堅力推鄭麗君：才貌雙全、國之棟樑

民進黨「新二代國會計畫」結業 賴清德：台灣絕不屬於中國一部分