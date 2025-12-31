批政府搞實質廢死！吳宗憲質問法務部這起血案：兇手嗆殺1、2人不會判死，「真的只判無期」

捷運台北車站、中山站外商圈於12月19日發生大規模隨機殺人事件，造成包含兇嫌在內的4死11傷悲劇，受到社會高度關注，立法院今（31）日針對「無差別攻擊犯罪事件」的防治與量刑進行檢討，國民黨立委吳宗憲指出，民進黨政府的廢死立場，恐是「餵養殺人魔」的關鍵之一。

「法務部不能再用實質廢死去餵養下一個殺人犯」，吳宗憲指出，2009年的黃富康隨機殺人事件就是一個例子；吳宗憲表示，黃富康在犯下冷血罪刑後被判死刑定讞，卻遲遲沒有伏法，反而在2023年10月因心因性休克病逝在獄中。

吳宗憲質疑，這根本就是在宣告「我國犯罪成本超級低」，畢竟像黃富康這樣一個毫無悔意的隨機殺人犯，卻被國家用納稅錢養了一輩子；吳宗憲強調，死刑犯在台灣變得名存實亡「就是實質廢死」，也會讓殺人犯覺得，只要拖得夠久，國家就不會執行死刑。更別說2012年的「湯姆熊割喉案」中，曾姓兇嫌不僅宣稱「殺1、2個人不會判死刑」，最後還真的只被判無期徒刑。



「還有34名（死刑犯）你們怎麼處理」，吳宗憲批評，政府技術性的阻擋死刑，只是在凌遲被害者家屬，最可怕的是，有些殺人犯還是上網查詢資料、精算過發現「殺人成本低」才犯下罪刑。

吳宗憲最後對法務部提出2點要求，首先，應該啟動法務部的前科名單去有效預警潛在犯罪，其次則是應盡速公開、交代除了2名唯一死刑犯之外，其他殺人犯的案件處理進度。

