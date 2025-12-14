批政府毀憲蠻幹 在野：上街頭反制

傳府院高層擬針對財劃法採「不副署、不公布」，引發在野黨強烈不滿，白營痛批賴清德（左）與卓榮泰（右）勢必在中華民國憲政史上留下難以抹去的烙印。（本報資料照片）

《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決後，傳賴政府研擬採取「不副署、不公布」因應。國民黨團幹部14日直言，若民進黨政府執意違法硬幹，「上街頭將是必然選項」。

朝野因財劃法、停砍公教人員年金修法、總預算案卡關，陷入僵局，賴清德總統15日上午邀請行政、立法及考試三院院長進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜婉拒出席，僅有行政院長卓榮泰與考試院長周弘憲會出席，卓榮泰預定在會後對外說明相關立場。

國民黨主席鄭麗文昨日在屏東縣黨慶活動中痛批，中華民國領導人帶頭毀憲，國會通過的法案，行政部門必須遵守，即使政院提覆議、也失敗了，所有憲政手段都已窮盡，就該遵守憲法，而不是毀憲蠻幹，虛情假意找人喝茶摸頭，是無法解決問題。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌說，這是徹頭徹尾的憲政災難，賴、卓勢在中華民國憲政史上留下難以抹去的烙印，呼籲2人三思。

國民黨團書記長羅智強昨日表示，依據憲法，立法院通過的法律案移送總統及行政院後，總統「應」於收到後10日內公布，憲法文字清楚明確，並未賦予總統拒絕公布的裁量空間。行政院對立法院決議的法律案，如認為有窒礙難行，得經總統核可，在10日內提出覆議，但覆議案若決議維持原案，行政院院長「應」即接受該決議，沒有第二種選擇。

羅智強痛批，如今民進黨只剩權術治國，透過操弄憲法與法律，挑釁並分化在野黨，淪為以權力對抗民主的政治流氓。

藍營重要人士指出，若民進黨政府真破壞憲政法制，走上街頭將成為在野黨重要反制手段。國民黨立委李彥秀表示，反制方式很多，包括召開國際記者會，向國際社會說明民進黨政府上任一年半來如何破壞民主法治，但相較之下，「街頭路線」才是最直接、也最具力量的選項。

李彥秀分析，從目前情勢觀察，無論國民黨、民眾黨支持者，甚至中間選民，對賴政府的不滿與憤怒已累積極深，並反映在賴卓體制民調長期低迷。李彥秀回顧2020年反萊豬行動，當年成功號召5萬人走上街頭，不僅在國內引發回響，也對執政黨形成實質政治壓力。

黃國昌也說，若國會三讀通過的法律，行政部門可以自行選擇是否執行，台灣的民主憲政與法治國原則將全面崩壞；行政院若不認同立院決議，只能依法提出覆議，若可用不副署對抗國會，覆議制度與權力制衡形同虛設。