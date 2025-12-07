批政府禁小紅書是「極權國家」遭炎上 應曉薇女兒澄清：只是誇飾形容

國民黨台北市議員應曉薇應涉及京華城案，連任之路恐出現變數，各界關注其23歲的長女應佳妤是否會「代母出征」。應佳妤在6日鬆口，無論是否投入選舉都準備好了；只不過同日晚間她開直播時，討論大陸APP「小紅書」被禁一事，稱「原來台灣是一個極權國家」，引發大批網友抨擊，她在今日於社群平台發文澄清，「只是誇飾形容」。

國民黨台北市議員應曉薇的長女應佳妤。（資料照／中天新聞）

內政部4日宣布，由於小紅書有多項資安檢測不合格，加上涉詐累積金額將近2億元，且為配合調查，因此將封鎖小紅書1年。只是這項決定，在國內引發議論。

對此，應佳妤接連2天在社群平台Threads發布自拍影片談論此事。她先是在5日的影片中提到，「大家知不知道小紅書被禁了，理由竟然是為了防止詐騙。我每天滑小紅書看到的是穿搭、旅遊、食譜，我每天滑臉書滑5秒，就看到投資老師，真人客服加我一下，在marketplace被騙的受害者；還有我朋友的帳號，一天被盜兩次，外面詐騙整排在那邊擺攤賺爛，結果先被處理的竟然是安安靜靜、分享生活的小紅書」。

隔天應佳妤繼續在Threads發布影片續談此事，她在影片中提到，「我在英國留學的時候，以為台灣是一個民主國家，結果回來後發現，原來台灣是一個極權國家。沒想到有一天，在自己的國家用手機上網，還得開VPN」。

只不過這番言論，網友們瞬間在留言區灌爆，「妹妹，你先查查極權國家是什麼意思」、「妳要不要看自己在說什麼？妳回極權國家選議員？」、「你說錯了，在台灣手機上網並不需要VPN，只是上被中共審查過濾的洗腦詐騙平台才需要VPN。請更正事實，注意符合邏輯，謝謝」、「有夠好笑的，去英國留學，智商跟小朋友一樣」、「妳對極權的定義真奇妙」。

應佳妤日前稱政府禁小紅書1年的行徑是極權國家。（圖／翻攝自應佳妤Threads）

對此，應佳妤今（7）日發文回應。最近因為自己在短影片裡用「台灣像極權國家」做比喻，引起了一些討論。她想說明，「極權國家」這個詞在影片中只是誇飾的形容，用來表達自己對民主狀態的擔憂，而不是在認為台灣真的成為極權國家。如果這樣的表述讓部分人感到不舒服，自己理解，也感謝大家願意提出意見。

應佳妤表示，真正的極權國家需要全面控制思想、媒體、私人生活與經濟，台灣當然不符合這些條件。我清楚知道我們仍然生活在民主社會，因此影片的語氣是一種強化感受的比喻，而不是對體制的定義。

應佳妤指出，之所以會這麼說，是因為最近台灣出現一些現象，例如：行政與立法的緊張、媒體環境受政策影響、重大案件調查透明度不足，以及言論相關法案引發的討論。這些都不是極權，但確實讓人思考民主是否正在承受壓力。

該言論一出應佳妤遭網友抨擊，她事後發文澄清。（資料照／中天新聞）

應佳妤強調，影片只是想呈現她對現況的感受，用誇張的說法提醒大家注意變化，並不是想要挑起衝突，希望這段說明能讓大家更清楚她當時的原意。最後應佳妤則大嘆，「最近一直解釋，希望懂的人懂」。

