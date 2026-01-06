批政府賴帳警消退休金 黃國昌提團體訴訟、酸賴下鄉面對警消

民眾黨上午召開「賴政府惡意賴帳——民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，黨主席黃國昌（中）、黨秘書長周榆修（右2）、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文（左1）、總會長黃啟澤（左2）、律師賴苡安（右1）出席。 圖：周煊惠 / 攝

立法院三讀「警察人員人事條例」，提高退休警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員所得替代率，但內政部至今未依法編列新增差額預算，民眾黨主席黃國昌今（6日）痛斥賴政府耍賴擺爛、惡意賴帳，將為退休警消啟動團體訴訟，黃更酸，總統賴清德、行政院長卓榮泰不是要下鄉講總預算案，他建議可把各分局、消防分隊、派出所作爲據點，直接面對這些警消人員，說清楚為什麼就是不願編預算給錢？

民眾黨上午召開「賴政府惡意賴帳——民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，黃國昌、黨秘書長周榆修、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文、總會長黃啟澤、律師賴苡安出席。

黃國昌指出，去年立院三讀通過「警察人員人事條例」修正，賴清德也依法公告，是完全有效的法律，賴政府卻執意針對辛苦的警察跟消防人員，包括海巡署、空勤總隊，卻悍然拒絕編列預算給他們應該要拿到的退休金，銓敘部發的新審定函給每位已退休警察、消防人員，這退休金審定函在法律上是行政處分，對外送達給每一個退休的警消，對於國家所取得的公法上的金錢請求權就已發生。

黃國昌說，審定函也清楚載明，依新修正警察人員人事條例，且清楚載明目前國家所應發給的差額有多少錢，若以一位警正二階，每月短差5,326元，這就是為何讓他覺得今天召開記者會心情沈重。政府、政治人物每次就是有事警察幹、沒事幹警察，為打擊犯罪、維護社會治安，幫人民衝鋒憲政、冒著生命危險的警察、打火弟兄，但政府怎麼對待他們？每個月5,326元也在欠？「民進黨政府，你們的良心到底在哪裡？」

黃國昌指出，為什麼今年總預算立法院遲遲沒審，不是不審，是根本沒依法編列預算，要大家怎麼審？賴清德、卓榮泰說要下鄉說明，他是建議賴、卓，按照每個縣市、每個分局、每個消防分隊、每個派出所，用那裡當作據點，告訴全國警消民進黨政府為什麼每個月要欠5,000多元，就是不給？要就下鄉直接面對警消，說清楚為什麼就是不願意編預算？

黃國昌稱，銓敘部審定函寫得非常清楚，差額由服務機關依規定發給，在警政一條鞭下，最該負責的就是內政部，內政部長劉世芳到底還有什麼資格、臉面，當這些警消的大家長？

黃國昌表示，民進黨政府敢欺負警消，由民眾黨幫忙討公道，他承諾協助警消同仁正式發起團體訴訟，透過「強制執行程序」捍衛法定權益，協助負擔團體訴訟的程序成本。

黃啟澤說，立院已三讀通過的法律，總統公布施行，這是實實在在生效的法律，任何行政機關都應執行，但行政機關不編列預算，不給退休金，已嚴重違反行政原則，近期各縣市警察機關都發出審定函，代表我們的退休資格、金額已經過行政審定，行政機關應依照規定發給我們該給的退休金，但這幾天收到的退休金，不但沒依規定給，還繼續砍替代綠、砍退休金，已經砍到見骨，讓全國退休警察都非常憤怒。

耿繼文直言，我們處在亂世，他過去當警察42年，沒做錯事、使命必達，履行該盡的義務，時間到了退休，政府卻告訴我們不能給那麼多錢、要砍，這就像投保保險公司，公司可以說賺得錢不夠要砍？這樣打官司，保險公司一定是輸。他認為，在職時做牛做馬，但退休後，就被丟掉？今天來這裡前，碰到好多員警希望他幫忙講話，他們不敢有聲音，希望過去老長官、學長幫忙講，他們現在執勤務也很掙扎，希望讓大家了解，在職的人敢怒不敢言，若逼到有一天，集體怠惰勤務怎麼辦？

賴苡安指出，收件時間自8日起，民眾黨中央黨部、黃國昌新北市板橋服務處都可收件，需攜帶文件包括：身分證正/影本、印章；退休證明影本／退休審定函影本；銓敘部新發之退休審定函影本（如有）；退休金帳戶存摺封面影本；114年4月27日後退休金入帳通知書或存摺入帳紀錄影本；下載並填寫相關授權文件。

