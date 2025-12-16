批政院反覆寡信 民眾黨團婉拒張惇涵溝通中選會人事

民眾黨立法院黨團。資料照。李政龍攝



中選會6位委員任期在今年11月3日屆滿，目前僅剩4位委員在任，行政院長卓榮泰隨後在備詢時承諾「無論如何會在11月中補齊人選，希望立法院能同意」。不過民眾黨立法院黨團今（12/16）天透過新聞稿表示，政院日前透過公關管道聯繫，表達秘書長張惇涵有意在本週三以「非公開方式」拜會各黨團，針對中選會人事進行溝通，民眾黨團認為，行政院官員輕諾寡信、言行反覆，令人難以認同，因此婉拒拜會安排。

民眾黨團指出，依《中選會組織法》規定，行政院長應在委員任期屆滿前三個月完成提名並送交立法院審議，而卓榮泰曾在11月4日立法院備詢時，對未能如期完成提名一事於備詢台上公開致歉，並明確承諾「無論如何會在11月中補齊人選，希望立法院能同意」，可是表面上勇於承擔、積極認錯，背地裡卻小動作不斷。

民眾黨團表示，中選會人事拉警報後，行政院先在10月底派員接觸黨團總召黃國昌，私下探詢是否有推薦人選，經黃國昌建議後，行政院方才正式行文立法院各黨團邀請舉薦，黨團也隨即以公開徵選方式廣納社會賢才，展現對制度與專業的尊重。

民眾黨團說，然而令人遺憾的是，各黨團舉薦完畢後，卓榮泰在11月7日NCC委員人事案遭立法院否決，怒斥「整個橄欖園一半都遞出來了，仍然沒有得到善意回應」，發言人李慧芝更於對外放話，語帶威脅表示「行政院將重新思考未來人事提名與立法院的合作模式」。

民眾黨團批評，李慧芝將中選會與NCC兩個性質、設置目的毫不相同的機關人事混為一談，既無助於問題解決，更模糊了行政院自身提名延宕之責任，只有甩鍋，毫無正當性。

民眾黨團指出，行政院日前再透過公關管道聯繫，表示張惇涵有意在本週三以「非公開方式」拜會各黨團，要就中選會人事進行溝通，不過行政院先前已多次對外公開表態，如今又轉而以私下方式進行協調，前後作為落差甚大，行政院官員之輕諾寡信、言行反覆，令黨團難以認同。

民眾黨團說，基於上述考量，黨團決定婉謝張惇涵拜會安排，並再次懇切呼籲卓榮泰善盡行政機關首長的法定義務與責任，切勿吃碗內看碗外，只想唱高調做「鬥士」與「守門人」，請行政院儘速以公開、透明、符合法定程序之方式，提出具專業性、能超越黨派、依法獨立行使職權的中選會委員人選，切莫再反反覆覆怠忽職守、黑箱延宕國家重要機關人事，嚴重影響國家治理與全體國民之公共利益。

