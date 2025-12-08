批政院拖延財劃法 鍾東錦轟：不是大法官憑啥認定違憲

苗栗縣議會總質詢進入最後一天，縣長鍾東錦針對財劃法爭議提出強烈批評，直言行政院採取以拖待變策略，因行政權獨大，立法院也沒有制衡手段。他痛批拿到行政權力的人應該謙卑，應坐下來與立法院協商，而非自行認定法律違憲，質疑「你又不是大法官，憑什麼認定它違憲？」

苗栗縣長鍾東錦8日在縣議會總質詢上再次對財劃法表達意見。（資料照／中天新聞）

議員禹耀東在質詢中詢問財劃法對苗栗的影響，鍾東錦表示，依照目前態勢，行政院不實施財劃法，立法院也沒有皮條，現在要告行政院長瀆職也告不動。他認為行政院不應該憑自己認定就說法律違憲，違憲應由大法官判定，而非行政院自行決定。

廣告 廣告

鍾東錦進一步指出，因為監察院是執政黨掌控，司法也是，所以行政院採取以拖待變的態度。他認為這樣的做法不對，拿到行政權力的人應該要謙卑，應該坐下來與立法院商量，速戰速決，而不是拖延讓所有縣市政府都不知道未來。他強調政治最怕的就是不確定性太多，變成縣市政府沒有辦法按重要項目排出施政順序，這是非常不好的現象。

行政院。（圖／報系資料照）

鍾東錦建議朝野還是要協商，但現在反而是執政的人不願意協商。他表示，行政院既然提出覆議，就代表認為法律合憲，覆議失敗後政院就應該實施，那怕是錯誤的法律也要依法實施，如果實施後不好，再修再改才是正確做法。他質疑行政院沒有道理自行認定違憲。

立法院。（資料照／中天新聞）

對於立法院是否有方法對付行政院，鍾東錦表示他不知道，但現在看來會僵持很久，會讓台灣這兩、三年中一事無成，就一直在那鬼打牆。他認為這非常可惜，浪費了國人寶貴時間，也浪費了發展的契機。

延伸閱讀

鄭麗文力挺苗栗縣長連任 鍾東錦：主席的胸襟令他刮目相看

鍾東錦出招了！向優秀企業家重大喊話

國民黨中台灣黨慶首站在苗栗！鍾東錦曝最憂心1事