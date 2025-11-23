批政院拿不出縣市財政設算表 藍委嗆院版《財劃法》淪政治詐術：民進黨應停止放話

國民黨立委許宇甄今（23日）指出，行政院連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，行政院版《財劃法》修正草案只能淪為政治詐術。（圖／李智為攝）

行政院版《財劃法》修正草案將挹注地方的規模提高至1兆2002億元，比國民黨與民眾黨版的1兆1683億元更高。不過，國民黨立委許宇甄今（23日）指出，行政院連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，這部修法草案只能淪為政治詐術，行政院與民進黨應立即停止以放話、抹黑、製造對立來掩蓋院版缺乏數據的事實。

許宇甄今批，行政院連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，究竟各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」？行政院目前都不敢公開；中央事權移轉地方後，各縣市需要承擔哪些「新增項目」、「各項目經費」要多少，更是隻字未提。

廣告 廣告

許宇甄認為，空有一堆繞口令般的繁複公式，卻沒有任何具體數字，這種作法不是透明，而是刻意模糊，讓地方政府與民眾根本無法細究，只會徒增行政與立法、中央與地方的不信任。

許宇甄進一步指出，院版在關鍵稅目的分配上更藏著結構性陷阱。現行財劃法明定，營業稅在扣除必要成本後，全部納入地方統籌分配款，隨經濟成長同步增加，是地方最重要，也是最具成長性的財源之一，但行政院版卻只願意分配85％。

許宇甄說，營業稅一年高達6200億元，分配比例遭砍，等於中央一年硬生生抽走900多億元。經濟越好，地方本應得到更多資源，但在院版設計下，成長紅利卻被中央攔胡，這哪是提升地方財政自主？根本是剝奪地方未來的財政成長空間。

許宇甄質疑，行政院為了掩飾這個重大財源缺口，更把長期用於健保與長照的菸酒稅硬塞進統籌分配款，當作補洞的權宜之計。問題是，中央菸酒稅每年僅約320億元，根本填不滿營業稅被抽走的900億元缺口。

許宇甄說，更糟的是，菸酒稅原本就是衛福部用來推動公共衛生、抑制菸酒消費的重要政策工具，如今卻成為行政院操作財政數字的墊背品。難道中央是要地方政府為了提高稅收，而去默許、甚至默默期待較少查緝違規菸酒買賣？這不只違背公共健康政策，更形同鼓勵地方，以放任不健康行為換取財源，究竟是誰在顛倒政策優先順序？

許宇甄痛斥，行政院版推出後，民進黨不但沒有展現執政者應有的政策成熟度，反而急忙開啟政治攻擊模式，甚至將立法院長韓國瑜扯進來，企圖模糊焦點、製造對立。民進黨到底是病了還是傻了？面對攸關中央地方財源架構的重大修法，執政黨本應以嚴謹的財政模型、完整的設算數據說服社會；但民進黨卻只剩政治喊話與情緒動員，避談院版根本性的分配不公，難道不是因為心虛，因為知道自己交不出透明、合理的財政論述？

許宇甄強調，若行政院不提供各縣市的完整財政試算表、事權移轉成本明細、以及各項補助款的具體計算方式，那麼這部修法草案只能被視為是「數字黑箱、陷阱滿滿」的政治詐術，而非真正為地方著想的財政改革。

許宇甄最後呼籲，行政院與民進黨應立即停止以放話、抹黑、製造對立來掩蓋院版缺乏數據的事實。《財劃法》關係到中央與地方財政秩序的重建，任何一項公式、任何一筆額度，都牽動地方政府的長期財政安全。行政院若持續迴避公開完整設算，那麼這部修法恐怕還沒送進立法院，就會因為人民不信任、地方不買單而胎死腹中。



回到原文

更多鏡報報導

盼均衡台灣！呼籲支持政院版《財劃法》 卓榮泰：新北增幅最大

還原《財劃法》協商過程 陳培瑜批韓國瑜「無力可回天」任由傅崐萁主導議事

藍白突襲再修財劃法 鍾佳濱深夜感慨：政治修法無法使地方受惠