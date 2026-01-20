批政院滿口「文青式宣傳」 許宇甄籲別再蓋牌：講清楚談判敏感項目

行政院今（20日）針對台美關稅與投資合作舉辦記者會，國民黨立委許宇甄指出，通篇充斥文青式宣傳與歌功頌德。（資料照／李智為攝）

行政院今（20日）針對台美關稅與投資合作舉辦記者會，國民黨立委許宇甄指出，通篇充斥文青式宣傳與歌功頌德，行政院長卓榮泰等人一再鋪陳談判團隊多辛勞，卻對人民最想知道的關鍵問題避而不談。美國農漁產品、汽車是否走向零關稅？因應美方要求，台灣市場到底要開放到什麼地步？這才是攸關民生與產業生死的「深水區」，但記者會仍然用「簽署後再說明」的老話搪塞，繼續玩「蓋牌」遊戲，真不知這場記者會究竟要做什麼。

許宇甄表示，記者會重複的，多半只是這兩天大家早已知道的資訊，不斷強調台灣獲得美國「232條款」最優惠待遇，宣稱配額內外都享有優惠。然而，就在政府大肆宣傳「半導體與AI產業大利多」的同時，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨天宣稱不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100％關稅。

許宇甄說，今天的股票市場，國內記憶體大廠股價就「被打趴在地」，投資人恐慌性拋售，狠狠打了行政院一巴掌。政府口口聲聲說半導體、AI產業能獲優惠，不在配額內也能獲得優惠。請問記憶體不在AI供應鏈裡面嗎？為什麼投資人會擔心記憶體仍將被高關稅鎖定？行政院若真掌握所謂「最優惠待遇」的完整設計與適用範圍，就應把產業分類、產品清單、適用條件講清楚，而不是用口號安撫市場、用宣傳取代風險管理。

許宇甄也批，卓榮泰特地出面澄清「2500億＋2500億是分開的」，要求媒體與評論不要再寫成5000億，甚至暗示會影響後續推進。這種說法完全是搞錯對象。「5000億美元」的說法，分明是盧特尼克部長接受美國媒體專訪時承認的數字。

許宇甄說，卓榮泰不敢對美國大聲，卻只敢在台灣內部對媒體與在野黨頤指氣使，如果這個數字是錯的，是「認知作戰」，那源頭正是美國商務部長。卓若真有本事，應該去向盧特尼克抗議，要求美方不要誤導台灣民眾，而不是在國內威脅新聞媒體，這種「對外軟趴趴，對內兇巴巴」的態度，令人遺憾。

許宇甄進一步表示，民眾最憂心的農漁產品問題，行政院仍舊用「以產業安全、糧食安全為前提審慎處理」「以科學證據與國際標準為依據」等空話交代，說了很久，卻始終不願告訴人民會發生什麼事。尤其美方長期要求鬆綁校園基改食品禁令的壓力眾所皆知，政府到底守不守得住？此外，美豬進口含萊劑標準是否可能放寬？同樣不肯說清楚，讓家長與農漁民只能在資訊不對稱下膽戰心驚、等到最後一刻「生米煮成熟飯」才被迫接受。

許宇甄強調，政府若真有底氣，就請立刻把談判底線與敏感項目講清楚，基改食品絕不能進校園，美豬含萊劑標準不能放寬，農漁產品與汽車關稅更不能在黑箱中被當成籌碼交換。行政院不要再用宣傳包裝不確定、用歌功頌德遮掩「蓋牌」，人民要的不是感動式記者會，而是可被檢驗的條款、清楚的清單、以及守得住的底線。



