批政院版財劃法「3不」 新北市府提3要求

出席行政院會的新北市副市長劉和然坦言：直到今天會前他才拿到完整的政院資料，強調「改革需要信任，而信任則來自資訊公開透明」。（圖：劉和然臉書）

行政院會今天（20日）通過院版「財政收支劃分法」修正草案，新北市政府表示，新北支持合理的制度改革，但絕不接受在資訊不完整、程序不透明、不符合公平正義的情況下匆促定案。代表市府出席行政院會的副市長劉和然表示，直到今天會前他才拿到完整的政院資料，強調「改革需要信任，而信任則來自資訊公開透明」。

新北市府表示，新北市是全國人口最多的城市，承擔最龐大的社福、教育、交通與城鄉建設成本，但每年分配到的「人均統籌稅款」卻名列全國最低，這是長期制度性不公平且不合理。正如市長侯友宜一再強調「錢權相符」，事權分配要和預算調整並進，但新北市至今尚未收到試算結果。

針對閣揆卓榮泰今天在記者會上提到的三項結論，新北市府強調，任何補助申請都會依法、依程序提出，財劃法是地方財政制度，不涉及個別工程補助審查，兩者不應混為一談。

劉和然也在院會中提出三項要求：

第一、要求「錢」與「權」必須同步調整，中央和地方權責也要一次講清楚，如果權責不清，任何分配公式都只是治標不治本。中央該負擔的要負擔，地方該承擔的也不會逃避，但必須合理、平衡。

第二、分配指標必須符合公平正義：人口、面積、服務負擔都應該被合理反映。新北市承擔全國最多民眾的服務與治理成本，卻也是全國人均分配最低的區域之一，這不只對新北市不公平，也是對人口大縣市長期的制度性忽視。

第三、資料一定要公開透明，所有指標、計算模式與試算結果都應該完整揭露，不能只給兩頁資料就要地方買單。資訊不公開，制度就缺乏正當性，22個縣市才能在同一個基礎上討論。

新北市府還是肯定行政院終於願意面對問題，但可惜並沒有公佈試算額度。「魔鬼藏在細節裡」，新北市府說他們會「拿著計算機，一條一條算」，也強調新北市的底線很清楚「人均分配」不能再當最後一名，如果修法後新北市民還是沒有被公平合理對待，他們絕對不會接受。（張柏仲報導）