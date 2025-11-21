批政院版《財劃法》修正案惡化中央集權 劉書彬：數據動手腳誤導大眾

立法院2024年已經三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院則是近日才通過政院對案版本。（圖／黃耀徵攝）

民眾黨立委劉書彬今（21）日表示，行政院拖拖拉拉終於通過院版《財政收支劃分法》修正案，但是細看根本是用錯誤的數據誤導民眾，因為地方「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫性補助款」都紛紛較原先喊的縮水，政院還誇稱「史上最好版本」，根本言過其實。

立法院2024年老早就完成《財劃法》修法三讀，但行政院遲遲不提出政院對應版本，也推託不願編列預算，讓國民、民眾二在野黨批評不斷。直到20日政院終於通過《財劃法》院版修正草案，閣揆卓榮泰更喊出院版可以解決中央與地方財源分配不均的問題，還可進一步實現總統賴清德「均衡台灣」的目標，並讚這是與各地方政府折衝樽俎後，最具合理性與可行性的共識版本。

行政院發言人李慧芝進一步指出，修法版本將中央挹注地方的總財源提高至超過新臺幣1.2兆元，這可是歷史新高，另外也擴大統籌稅款規模至8,213億元，這可比2025 年度增加 3,537 億元。而這3,537億元增加的統籌稅款並不是中央搜括走，因為考慮錢權相符原則該落實，所以其中1,080億元將改回歸地方，由各縣市政府統籌運用。她強調，這版本旨在兼顧中央財政與地方發展需求，希望能解決《財劃法》延宕多時的爭議。

民眾黨立委劉書彬（圖）認為政院版《財政收支劃分法》修正案導致中央集權問題惡化。（示意圖／CTWant攝影組）

劉書彬則對此吐槽，政院版《財劃法》是置換概念在數字上動手腳，像統籌分配稅款從原先修法在野黨版的8,874億變成政院版8213 億、一般性補助款從原先2,500 億變成1,421億，另外像計畫性補助款從2,954億縮水成2,368億，這樣一來一往就少了2,000億左右，也讓中央收入占比站上7成大關，攬錢權自重，地方只能徒呼負負。

劉書彬呼籲，《財劃法》並不是行政院操控地方財政的工具，更不能成為勒贖地方政府的手段。她預告，比照民眾黨團的態度，行政院2024年該做的事情不做，現在才要把院版送來立法院，將會退回並要求行政院依法儘速編列預算，才是法治國家正辦。

閣揆卓榮泰（圖）認為政院版《財政收支劃分法》修正案是兼顧現實與財政公平的最佳版本。（圖／黃耀徵攝）

