批政院睜眼說瞎話 學者稱「能動支2.8兆元」：卓榮泰不會執政就下台

藍白立法院黨團提案就TPASS等38項新興計畫、共718億元先行動支，而2026年度中央政府總預算中，有新台幣2兆7358億元屬「延續性預算」，故兩者相加，政府約可動支2.8兆元，已占總預算9成，也為民進黨執政十年來第三高。學者表示，如此高比例既能顧及行政的穩定，又能兼顧新興預算與人民照顧，行政院長卓榮泰若真不會執政，請賴清德總統另請高明。

藍白黨團提案可先行動支38項新興計畫共718億元，加上2026年度中央政府總預算中，有新台幣2兆7358億元屬「延續性預算」，故政府可動支2.8兆元，為民進黨執政十年來第三高。第一高為2025年，為2兆9248億元；第二高為2024年，為2兆8519億元。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，李慧芝稱「在野只同意動支占整本總預算僅2.4%的預算，漠視其他國人福利及國家發展」，根本是睜眼說瞎話。事實的真相是，台灣與美國制度截然不同，我國預算法本來就有「政府不關門」制度設計。

張元祥表示，今年度中央政府總預算中，有新台幣2兆7358億元屬於延續性預算，行政院本來就可以依據「預算法」54條逕行支用，不論是公務人員薪資、社會福利支出、地方政府補貼都不會受到影響。而在新增資本支出以及新增計畫的部分，在野黨也「苦民所苦」，依據「急迫性」、「民生需要」以及「地方補助」的三項原則，針對TPASS等38項新興計畫共計新台幣718億元預算預算先逕付二讀同意行政院動支。

張元祥指出，「延續性預算」加上「新興預算」，行政院今年度已經有新台幣2兆8076億元預算可以使用，這個數字已經是民進黨近十年來執政的「第三高」，既能顧及行政的穩定，又能兼顧新興預算與人民照顧。「這麼多的預算，卓榮泰如果真的不會執政，就請賴清德另請高明換人做做看。」

張元祥強調，請李慧芝、徐斯儉、鄭英耀回去刷刷存摺，一月的薪資有沒有準時入帳？政府的延續性工作有沒有受到影響？除了造謠抹黑，攻擊在野黨，上班時間想啞謎，民進黨的政務官能不能真的為民眾做一點實事？

張元祥總結，法律不是自助餐，不能任由民進黨挑三撿四的選擇性遵守。問題本質是，總預算案政治僵局是因行政院違法違憲，不依照賴總統公布的法律編列預算，已嚴重踐踏民主政治的紅線。

世新大學行管系副教授方凱弘表示，因預算沒有審查但可先行動支的部分，理論上比例都很大，因為很多都是法定支出、延續性支出。但他也提醒，這幾年很多新方案，這些經費可能看起來延續，實際上可能是不延續的，要視真正動支科目。雖然政府可以正常運作都沒問題，但若不能動支的比例高，可能民眾的感受就會很重。

方凱弘表示，政府應不會關門，因按法定支出，公務員薪水都是可以發的，應不會有關門的問題。只是公務員上班之後，會不會本來要推動的業務，因預算沒有過，所以暫時不能動支相關預算，只能做些手邊能先做的事情，先推動例行業務，業務會少一些。

