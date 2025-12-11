批政院「財劃法不執行」讓人腦筋打結...張景森今指「執政團隊已出現不同意見」：我的任務差不多了！

針對行政院長卓榮泰表態對在野版「財劃法」不執行，前政委張景森日前直言「前面說沒問題，我負責、後驗又說有問題，我不幹」讓他腦筋打結。不過，他今（11）日發文表示，批評的聲音府院都聽到了，他尊重前線指揮官判斷，「看到執政團隊內部已經開始出現不同的意見，我的任務就差不多了。」

張景森日前在臉書粉專發文表示，行政院長跟部會首長在法律上「副署」，就是在法案旁邊簽名、蓋章，其實就是為法案背書，向報告總統「您儘管公布，沒問題！」

廣告 廣告

張景森解釋，這代表這部法律在憲法上、法律上、行政執行上OK沒有疑慮難行，總統公布法律後，「We Are ready，我們負責執行。」

張景森再說，結果，等總統公布以後，同一位行政院長又跳出來說：「這個法律非常可惡，有違憲、違法之虞，我們拒絕執行」；前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面又說「有問題，我不幹」，這些高深莫測的憲法教授，把我們搞得腦筋都打結了。

張景森今日又在臉書粉專發文表示，對抗國會違憲亂政，行政院到底是拒絕副署，還是副署公布之後拒絕執行？哪一種對策比較好，他覺得是很清楚的。

張景森再說，但是他們不在其位，只是盡個言責。批評的聲音府院都已經聽到了，「他們是第一線，而且實際負責任的人，也沒有比大家笨，資訊、感受跟判斷可能跟我們吃瓜群眾不一樣。所以一定程度尊重前線指揮官的判斷，也是合理的。我一向不會堅持自己的意見才是對的！」

張景森並說，其實，執政者會隨時因應環境檢討調整策略，這時候繼續給太大壓力，反而沒有反轉空間。外部的批評就是創造內部討論的空間，看到執政團隊內部已經開始出現不同的意見，他的任務就差不多了，「意見講完了，我要去爬山了！執政也蠻辛苦的！」

（圖片來源：行政院、張景森臉書）

更多放言報導

德外長赴中訪問...王毅喊台灣被「七重鎖定」...張景森發文逐一點破：台灣人民早已斷開了...僅是七張企圖誤導國際的泛黃封條

中天稱「前綠營高官忍不住痛罵卓榮泰」？！張景森轟「消滅思考製造對立」把民主變摔角節目：要不是律師費太貴早告了