批數發部防詐通報核實龜速 游淑慧諷：官方網頁陽春反像詐騙
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導
詐騙猖獗，就連國民黨台北市議員游淑慧都差點被騙。游淑慧昨日於臉書發文表示收到一封Mail，以假亂真到她進入連結查詢有無罰單，而該網頁確實與監理服務有9成像，通知是違停事件，但自己沒有車，何來違停，最後發現通知郵件和網頁連結都是詐騙。她今（17）日稍早又再度發文指出，原本昨日已在數發部網路詐騙通報查詢網站通報，卻仍龜速核實中，讓她不禁感嘆「政府部門2266打詐，詐騙集團風風火火行騙」。
游淑慧昨日在臉書發出多張截圖指出，收到一封Mail，以假亂真她到點入下方連結查詢自己有無罰單，打開網頁後，網頁畫面確實也跟監理服務有9成像，不過再次細看郵件內容，通知的是違停事件，但她質疑「自己沒有車，何來違停？」
游淑慧進一步指出，當她再次確認網址「https://mvds-twapp.net」，其中mvds確實是交通部監理服務網的縮寫，但是卻沒有政府網頁的「.gov」，正版的則是「https://www.mvdis.gov.tw/」。她於是直接改用google去搜尋交通部監理服務網官網，且登錄查詢，果然通知郵件和網頁連結都是詐騙資訊。
「連我都差點被騙。」游淑慧表示，或許很多人會覺得罰金只有900元，而且違停多少會發生，也就不疑有他，但交通違規不會以電子郵件通知未繳，收到皆為詐騙。她提醒，收到任何要繳費的訊息，記得停、看、查，先停一下思考下，看清訊息內容，如果有網頁連結要看清楚網址，查一下google關鍵字，看有沒有類似的詐騙已經被揭露過。
今日稍早游淑慧再度於臉書發文，指出她昨日已在數發部網路詐騙通報查詢網站通報，卻仍龜速核實中，交通部監理服務網的網頁遭偽造盜用，其實5分鐘可以確定的事實，不過有多少人知道這一個通報網站？但她還是提供民眾知道有數發部這一個管道，遇到可疑的網頁可以到此網站查詢或通報。
「坦白說，使用後發現數發部的這一個網頁，做得非常陽春，自己就挺像詐騙網頁，唉。」游淑慧批評，數發部防詐網頁點進去居然都沒有任何官方介紹，而每一篇發布的警訊，都只有個位數或兩位數點閱，讓她想問「花多少錢建置？花多少錢經營？數發部的經費不是很多？」
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料庫、翻攝自游淑慧臉書
