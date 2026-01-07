批新任台肥總座 謝龍介：公器酬庸

前台南柳營區農會總幹事陳右欣近日接任台肥總經理，引發議論。地方藍綠各有不同解讀，綠營人士給予祝福，藍營直指就是酬庸。國民黨立委謝龍介說，這是公器酬庸，換取農會系統支持綠委林俊憲爭取台南市長。綠營市長初選進入最後衝刺，林俊憲昨於大營祈福求「大贏」，陳亭妃則替台南蘭花業者發聲，拚搏基層認同。

台肥前董座李孫榮去年11月無預警遭撤換，一度盛傳府院高層安排行政院中部辦公室副執行長吳音寧接任，在輿論炸鍋下，最後改由總經理張滄郎接任董座，但台肥去年12月30日公告董事會聘任農業部專委、前柳營農會總幹事陳右欣接任總座。

某民代直指這項人事安排就是酬庸，稱陳右欣公公、前南市議員陳進雄憑藉人脈，過去曾協助時任市長的賴清德擺平議會紛爭，且陳右欣有意參選下屆立委，為求取黨內初選和諧，遂有此人事布局。

39歲陳右欣過去曾是全台最年輕農會總幹事，民國112年7月全國農會挺賴後援會，她拉攏240家農會巨頭出席力挺賴，一炮而紅。面對外界諸多臆測，她平常心以待，強調以公司業務為第一優先，至於選立委之說，「無此規畫，眼前公務為重」。

謝龍介昨表示，「這就是酬庸」，賴政府公器酬庸換取農會系統支持林俊憲，「下資源是有效的」，他解讀這也是林俊憲支持度倒吃甘蔗原因，從支持的人擴大支持面、同時收編派系，用國家公器收編派系，壯大個別候選人，「這對我們在野黨來說很無奈，這是他們的主場優勢」，批評此舉只會讓社會觀感不佳。

民進黨台南市長初選進入最後衝刺階段，林俊憲啟動「台南團結車隊」大掃街，7日深入南科核心區域，特別選在新市「大營靈昭宮」祈福，取諧音預祝「大贏」；陳亭妃則展現召委實力，坐鎮立法院主導《農業科技園區設置管理條例》等修法，力助台南蘭花園區業者解決身分與繼承難題，雙方各擁戰場，拚搏基層認同。