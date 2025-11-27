批新版「財劃法」違反舉債上限 卓揆任內第8度提覆議

台北市 / 綜合報導

立法院又要上演表決大戰！針對藍白陣營聯手通過「財劃法」修正案，行政院考量有窒礙難行之處，因此在今(27)日提起覆議案，不過這也是卓榮泰院長上任後，對立法院提出的第8次覆議，國民黨團立委揚言「覆議來就會否決」，民進黨團也喊話，會用「更大的民意」來制衡。

行政院長卓榮泰說：「今天已經是行政院在過去一年多以來，第8次提出覆議案，我們只有在被動的情況下，才能提出覆議。」語氣些許無奈，強調無數次「窒礙難行」，如今第8度提起覆議，為了「財劃法」修正案，行政院長卓榮泰直指，中央政府得為此大幅舉債，更點出在野陣營矛盾心態。

行政院長卓榮泰說：「在野黨立委當中，有某些有識之士，他們私底下都持肯定，但是黨的意思，卻決定了他們的行為。」下一步呈請總統賴清德核可後，便能移請立法院覆議，但憑藉藍白人數優勢，從「國會職權修法」，到「警察人員人事條例」，次次覆議都敗仗收場，國民黨團預告將否決到底。

立委(國)羅智強說：「行政院要提出覆議，國民黨的立場很簡單，就讓你踢鐵板，你覆議來，我們就否決你。」立委(民)鍾佳濱說：「他們已經擺明了，要讓這個覆議案踢鐵板，那我們當然也有我們的憲政機制要走，用更大的民意，來制衡一意孤行的國會獨裁。」民進黨團呼籲藍白，要給予充分說明空間，而非一概沒收討論，也揚言有「更大的民意」來制衡，高雄市長陳其邁更喊話，立法院該聽聽地方的聲音。

高雄市長陳其邁說：「如果立法院有任何的需要，或者他們不嫌棄高雄的話，我願意在立法院來做，地方政府針對財劃法意見的說明。」新北市長侯友宜說：「財政部有責任嘛，把這個試算的金額告訴大家，讓全民來做檢驗，如果大家都沒有問題了，那當然財劃法行政院的版本，就可以順利地經過討論以後，快速地給它通過。」不過回歸財源分配，藍營執政縣市首長，堅持得看到具體數字，「財劃法」爭議發酵，加深行政立法對立鴻溝。

