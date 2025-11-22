批日對「無核三原則」態度曖昧 中方：須嚴加管束
中日緊張關係不斷升溫，中國常駐國際原子能總署（IAEA）代表李松日前在維也納召開的理事會上，點名批判日本政府，指其對「無核三原則」表態模糊，恐有違背和平承諾之虞，直言「對這樣的日本必須嚴加管束」。
根據《央視》報導，國際原子能總署11月理事會於近日召開，李松針對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等議題闡述中方立場，更指日本政府對無核三原則表態模糊、語焉不詳，甚至暗示可能放棄無核三原則，為實現「核共享」打開方便大門，強化「延伸嚇阻」合作。
李松進一步指出，日本高官也聲稱不排除引進核子潛艇，這些言行充分暴露了日本政策出現重大負面轉向，釋放出危險訊號，「如果日本想重走軍國主義的老路，背棄和平發展承諾，破壞戰後國際秩序，國際社會絕不會允許」。
李松提到，日本長期製造、儲存遠超民用核能實際需求的鈽材料，是《不擴散核武器條約》成員國中唯一掌握後處理技術、有能力提取武器級鈽，且仍有可運行後處理設施的無核武國家。據此，李松強烈要求日本須恪守該原則和國際核不擴散義務，給國際社會一個乾脆明確的交代，並向國際原子能總署喊話，認為為了嚴防核武擴散，「對這樣的日本，必須嚴加管束」。
最後，關於日本福島核處理水排海問題，李松批評，日本政府罔顧國際社會特別是周邊國家、人民強烈反對，執意推動核污染水排海，且為確保日方排海行徑不對海洋環境和人類健康造成長期危害，中國支持國際原子能總署不斷強化對日國際監測，並敦促日本應公開、透明處理上述問題，以消除核安隱患。
更多《鏡新聞》報導
再發言表態！ 俄羅斯痛批高市「厚顏無恥」：阻礙中國統一
日本首位中國出身議員要求驅逐薛劍 外相：不能提前暴露底牌
中國「閃電再封」日水產 日料業者嘆生意像坐雲霄飛車
