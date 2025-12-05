批日本補充預算提高防衛支出 中國國防部「若執迷不悟必犯眾怒」

中國國防部發言人蔣斌。翻攝中國國防部官網



日本首相高市早苗上月初關於「台灣有事」的發言引發中國不滿，雙方緊張加劇。中國國防部5日再針對日本政府批准補充預算、增加防衛支出，怒批日本「若執迷不悟必犯眾怒」。

中國國防部在官網發布中英雙語聲明，稱媒體提問「日本政府近日批准了2025年度補充預算，使其防衛開支達11兆日元，提前實現佔國內生產總值2%的目標。此外，日方正就出口自衛隊『03式地對空飛彈』（中SAM）改良型，與菲律賓展開磋商」。

中國國防部發言人蔣斌表示，近年來，日本一再突破「和平憲法」約束，大幅增加防衛預算，推動殺傷性武器出口，圖謀修改「無核三原則」，加速自我軍事綁，軍國主義大有捲土重來之勢。

蔣斌指出：「人無信無以立身，國無信無以立世。我們要求日方嚴格遵守國際法規定的戰敗國義務，停止挑戰戰後國際秩序，停止破壞亞太和平穩定，不要說一套、做一套。日方若執迷不悟必犯眾怒，難逃歷史和正義的清算。」

