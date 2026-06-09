２批日本進口絨螯蟹戴奧辛超標

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2批自日本進口絨螯蟹被檢出含有世紀之毒之稱的戴奧辛，食藥署宣布到明年6月3日前，所有自日本進口的絨螯蟹都必需100%查驗通過後始得放行。（資料來源食藥署／記者傅希堯翻攝）

記者傅希堯∕台北報導

食藥署9日公布邊境檢查不合格名單，2批自日本進口絨螯蟹被檢出有世紀之毒之稱的戴奧辛，這是近3年來首度在邊境發現違規，食藥署表示，2批共10公斤產品須退運或銷毀，即起至116年6月3日，對日本絨螯蟹採100%監視查驗。

食藥署指出，這2批日本絨螯蟹都是由上銀國際公司申報進口，2批各被檢出戴奧辛每克濕重4.5皮克及8.0皮克、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和每克濕重10.1皮克，2批共10公斤須依規定退運或銷毀。

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食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，依食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範，戴奧辛限值為每克濕重3.5皮克、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和限值為每克濕重6.5皮克，這2批貨品都已超標。

食藥署指出，日本絨螯蟹跟大閘蟹同屬不同種，但非大閘蟹，日本絨螯蟹過去無不合格紀錄，原本是一般抽批查驗2%到10%，回溯近3年從日本進口紀錄，共報驗輸入63批，檢驗了22批，只有本週發現的這2批不合格。

劉芳銘說，食藥署將對這名業者調整為逐批查驗，抽驗比例為100%；至於整體從日本輸入絨螯蟹，115年6月4日起至116年6月3日止，在邊境也將採100%監視查驗。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，戴奧辛被稱為世紀之毒，事實上為400多種化合物的總稱，多是來自工業製程，例如含特定物質垃圾不完全燃燒等，如短時間內大量暴露在戴奧辛之下會引起皮膚病變、肝功能異常等，如長時間低劑量累積則可能致癌、免疫功能異常，甚至導致流產、畸形胎等。戴奧辛容易累積在內臟、肥肉中，目前沒有解毒劑，建議多攝取新鮮蔬菜水果，少吃內臟、肥肉，以降低食用進入身體的可能。