批日無核三原則模糊 中駐IAEA代表：必須嚴加管束

（中央社記者李雅雯台北22日電）日中關係持續緊張。中國常駐國際原子能總署（IAEA）代表李松在11月理事會期間表示，日本政府對於「無核三原則」表態模糊，暗示可能放棄，「對這樣的日本，必須嚴加管束」。

據央視報導，李松於11月理事會期間對於日本無核三原則和福島核處理水等問題闡述中國立場。李松表示，日本政府近期對於無核三原則表態模糊、語焉不詳，甚至暗示可能放棄無核三原則，為實現「核共用」打開方便大門，強化「延伸威懾」合作。

李松提到，加上日本高官指稱不排除引進核潛艇，這些種種作為暴露日本政策重大負面轉向，釋放出危險訊號。「如果日本想重走軍國主義的老路，背棄和平發展承諾，破壞戰後國際秩序，國際社會絕不會允許」。

李松提到，日本長期製造、儲存遠超民用核能實際需求的鈈材料，其為「不擴散核武器條約」成員國中唯一掌握後處理技術、有能力提取武器級鈈、仍有可運行後處理設施的無核武器國家，國際原子能總署應嚴防核武器擴散，「對這樣的日本，必須嚴加管束」。

關於日本福島核處理水排海問題。李松批評，日本政府罔顧國際社會特別是周邊國家、人民強烈反對執意排海，中國始終反對。為確保日本排海行徑不對海洋環境和人類健康造成長期危害，中國支持國際原子能總署不斷強化對日國際監測。

無核三原則是日本政府基本核政策，其所指為「不擁有、不製造、不運進」核武器。

日本首相高市早苗11日在日本眾議院爭取明年修改3份安保相關文件時，被問及是否堅持無核三原則時迴避明確表態，她說，「3份文件的修改工作即將開始，還沒有到由我來說明具體內容的階段」。

中國對於日本軍事安全動向表達關切。

中國外交部發言人毛寧21日在例行記者會上表示，「人們不禁要問，日本究竟意欲何為？如果日本想重走軍國主義的老路，背棄和平發展承諾，破壞戰後國際秩序，中國人民不會答應，國際社會不會允許，最終只能以失敗告終」。（編輯：陳鎧妤）1141122