批日相「台灣有事」言論損政治基礎 中國外交部：沒有安排李強G20晤高市

日本首相高市早苗提及「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」，引發北京強烈抗議。中國外交部今日（11/17）批評高市言論從根本上損害中日關係政治基礎，中方已經並將繼續向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日方立即反思糾錯，收回「錯誤」言論，停止在涉中問題上製造事端。

高市早苗7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府表示強烈不滿，呼籲公民暫時避免前往日本。對此，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日訪問中國，預計18日將與中國外交部亞洲司司長劉勁松等人進行磋商。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上被問及相關問題時表示，針對高市早苗的涉台錯誤言論，中方已經並將繼續向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日方立即反思糾錯，收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。

中國政府以近年來日本社會治安不靖為由，呼籲中國游客避免前往日本旅游，是否能介紹有關事例？對此，毛寧並未正面回應，僅稱「一段時間以來，日本社會針對中國公民的犯罪案件多發，日本右翼分子和網路上都有一些針對中國的極端和威脅性言論，中方對此高度關切，有關部門發布提醒是完全合理的。」

毛寧強調，中方已經多次闡明嚴正立場，有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關系政治基礎。「無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾」，她呼籲日方停止越線玩火，切實把對華承諾體現在實際行動上。

另，有媒體提問，在G20約翰尼斯堡峰會期間，中國國務院總理李強是否會與日本首相會談？毛寧簡短回應稱：「我可以告訴你，李強總理沒有會見日方領導人的安排。」

