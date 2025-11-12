批普發現金就是最廉價的買票！王婉諭為這原因「這次我會領一萬塊」

記者李鴻典／台北報導

普發現金一萬元登記了沒？民進黨桃園市議員黃瓊慧今（12）天發文分享，「普發一萬今凌晨已陸續入帳囉！我台銀已收到」。時代力量黨主席王婉諭則說，她反對普發現金；兩年前發6000，她反對；現在發一萬，她還是反對。「這次我會領一萬塊，然後立刻捐出去」。

王婉諭則說，她反對普發現金；兩年前發6000，她反對；現在發一萬，她還是反對。「這次我會領一萬塊，然後立刻捐出去」。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

王婉諭說，自己反對普發現金，反對的原因也講過很多次，台灣社會，有更需要這筆錢的地方。勞保、健保、年金改革的財務危機，還沒解除。公托、公幼、社宅、飛行少年，這國家還有非常多需要公共資源挹注的地方。醫護、警消、社工，這個社會還有很多助人工作者，需要我們幫助。更何況，如果大家覺得超徵是問題，那我們該改革、該檢討的，應該是稅收估計的公式，還有那些不合理的貨物稅、燃料稅。「普發現金一萬，就是最廉價的買票，我無法認同」。

那你怎麼不拒領？王婉諭表示，因為拒領，也不會讓這筆錢去解決她看到的問題。所以，她選擇用自己的的方式，來改變她眼中的社會。「我會把我的一萬塊，拿來支持親愛愛樂」，他們是一個來自原鄉部落的弦樂團，二十年前，兩位創辦人因為孩子的一句話，自掏腰包、籌措經費讓原鄉孩子們學提琴、上音樂班、參賽、成立基金會、成立學校。

王婉諭說，很多人以為他們在做地方創生，但其實，他們只是想要讓孩子、讓自己活下去。這麼多年下來，他們不只拯救了自己，也給了這群辛苦的孩子，另一個家。從南投仁愛鄉的親愛村開始，他們現在搬到了竹東，創造了音樂巷，支持更多新竹縣的孩子。「我看過他們的表演，也見過孩子們眼中那份專注與光。所以，每年只要有餘裕，我都會捐款支持。因為我相信，他們做的事情，能改變一整個世代的命運」。

王婉諭說，她會用普發的一萬塊，以及一點自掏腰包的錢，購買二十張門票，讓更多人可以認識親愛愛樂。

王婉諭也提到，有很多家長在想：那孩子的一萬該怎麼辦？她的做法是，和孩子一起討論。「前幾天，我就跟他們說，我會捐出去，因為這筆錢應該被用在能讓社會更好的地方。結果孩子想了一晚，隔天跑來對我說：那媽媽，我們想用來支持時代力量、我們認識的團體不多，但我知道你每天都很努力在做這些事、希望你們可以堅持下去。差點噴淚」。

王婉諭說，不過，因為未成年不能捐贈政治獻金，所以跟孩子們討論後決定，留下他們的三萬塊，用在他們的課外活動上。但她會另外捐出三萬塊給時代力量。

不過，王婉諭也表示，相信對很多人來說，一萬元是救命錢，這些錢必須用在必要的支出上面。但她相信，有很多人跟她一樣，幸運地還有點餘裕，覺得這樣發錢不對。「那我希望你們也可以想想看：我的選擇，可以怎麼幫助這個社會？或許，捐給公益團體、議題NGO、弱勢團體，會讓這一萬元更有意義，也會轉化為這個國家更長遠的投資。當然，如果你願意相信時代力量，捐款給我們，我也絕對會不負所托，讓這成為這筆錢，成為改革最堅強的動能」。

資源的分配，就是一種選擇。王婉諭強調，即使政治人物決定普發現金，我們仍然可以讓這一萬元，發揮在更有用的地方。讓這一萬元的力量積沙成塔，轉化為更多善的累積吧。

