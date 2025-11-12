批普發現金一萬「最廉價買票」 王婉諭捐出去：轉化為更多善的累積

時代力量黨主席王婉諭再度批評普發現金一萬，「就是最廉價的買票，我無法認同。」她提到自己領到後，會立刻捐出去。（本刊資料照）

政府對全民普發現金1萬元政策在上個月通過後，日前已開發登記，有不少人近日陸續收到1萬元入帳。時代力量黨主席、前立委王婉諭昨（11）日po文，再度批評普發現金一萬，「就是最廉價的買票，我無法認同。」不過她提到自己領到後，會立刻捐出去，選擇用自己的方式，來改變眼中的社會，他認為資源的分配是一種選擇，我們可以讓這一萬元，發揮在更有用的地方，「讓這一萬元的力量積沙成塔，轉化為更多善的累積吧。」

對於近日普發一萬元的議題，王婉諭昨於臉書po文，強調自己反對普發現金，2年前發6,000元，反對；現在發一萬，自己還是反對。「所以，這次我會領一萬塊，然後立刻捐出去。」

王婉諭分析提到，反對的原因講過很多次，台灣社會有更需要這筆錢的地方，包含勞保、健保、年金改革的財務危機；公托、公幼、社宅、飛行少年，國家還有非常多需要公共資源挹注的地方；醫護、警消、社工，這個社會還有很多助人工作者，需要我們幫助。更何況，如果大家覺得超徵是問題，那我們該改革、該檢討稅收估計的公式，還有那些不合理的貨物稅、燃料稅。「普發現金一萬，就是最廉價的買票，我無法認同。」

王婉諭透露，自己會把這一萬元拿來支持親愛愛樂，並提到2位創辦人因孩子的一句話，自掏腰包、籌措經費讓原鄉孩子們學提琴、上音樂班、參賽、成立基金會、成立學校。很多人以為他們在做地方創生，但其實，他們只是想要讓孩子、讓自己活下去。「這麼多年下來，他們不只拯救了自己，也給了這群辛苦的孩子，另一個家。」

至於有很多家長在思考，孩子的一萬該怎麼辦？王婉諭談到自己的做法，是跟孩子一起討論，孩子想了一晚，跑來說「那媽媽，我們想用來支持時代力量」「我們認識的團體不多，但我知道你每天都很努力在做這些事」「希望你們可以堅持下去」。王婉諭坦言差點噴淚，但未成年不能捐贈政治獻金，所以討論後決定，留下他們的3萬元，用在課外活動上。「但我會另外捐出3萬塊給時代力量。」

王婉諭認為，對很多人來說，一萬元是救命錢，這些錢須用在必要的支出上面。但自己也相信，很多人跟她一樣，幸運地還有點餘裕，覺得這樣發錢不對。「那我希望你們也可以想想看：我的選擇，可以怎麼幫助這個社會？」或許捐給公益團體、議題NGO、弱勢團體，會讓這一萬元更有意義，也會轉化為這個國家更長遠的投資。「當然，如果你願意相信時代力量，捐款給我們，我也絕對會不負所托，讓這成為這筆錢，成為改革最堅強的動能。」

最後，王婉諭強調，資源分配是一種選擇，即使政治人物決定普發現金，大家仍然可以讓這一萬元，發揮在更有用的地方。「讓這一萬元的力量積沙成塔，轉化為更多善的累積吧。」

