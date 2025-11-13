批普發1萬直接入帳「冒犯拒領者」 釋昭慧：助紂為虐

普發現金新台幣1萬元近日陸續入帳，而在日前因主張不領普發現金1萬元，而引發外界熱議的玄奘大學宗教系教授釋昭慧，今（13）日在臉書發文批評，普發1萬自動入帳，是對拒領民眾的無禮冒犯，執政團隊「服務到家」，不經當事人同意就直接撥款入戶，讓拒領民眾看到存款簿而為之傻眼，本心或許是為了便民，但也在無形中成了「助紂為虐」的共犯。

釋昭慧今天在臉書發文表示，這兩天有幾位臉友告知，他們到郵局刷存摺時發現，政府已將「普發1萬元」自動存入帳戶，有人更說很想退回，卻不知要存到什麼戶頭。她直言，作為「搶救國庫」團隊一員，自己不知要如何作答，因為自己才注意到，有11類人根本被斷除「拒領」資格，只能乖乖接受一萬元入帳，這次共有高達1046萬人符合首波領取資格，包含約463萬名「直接入帳」對象，以及583萬名「登記入帳」成功的民眾，然則這11類民眾佔了總人數的44%。

「普發1萬自動入帳，是對拒領民眾的無禮冒犯」，釋昭慧直言，讓這463萬名民眾被迫領錢，對他們無疑是一種無禮冒犯，這些「拒領」無門的民眾，即使將撥到自己戶頭的1萬元轉手捐贈其他公益團體，也會被歸入「接受普發」的行列，這恐會給人「台灣人果然很愛錢」的觀感。她並認為，可以想見在不久的將來，為了收買「愛錢」的台灣民眾，各黨政客必將加碼推出更多揮霍國庫的方案。

釋昭慧直言，執政團隊「服務到家」，不經當事人同意就直接撥款入戶，讓拒領民眾看到存款簿而為之傻眼，執政團隊的本心或許是為了便民，但也在無形中成了「助紂為虐」的共犯。「無分藍、白、綠營政客，無論是為了『討好選民』，還是為了『摧毀台灣』，他們都在光天化日之下，大大方方地『竊國』；沒有誰是『無辜』，只有『主謀』與『從犯』之別」。

