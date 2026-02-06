批李貞秀就是壞！吳崑玉揭惡意行為：破壞我國法律尊嚴

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨不分區立委李貞秀因中配身分引發的國籍爭議持續延燒。時事評論員吳崑玉認為，李貞秀目的就是要來破壞中華民國政府的法律制度、尊嚴，同時想把我國法律認定對岸是國家這事攪黃，「那個就是壞啦」。

吳崑玉：李貞秀就是耍賴皮

吳崑玉5日在網路節目說，當李貞秀宣誓就職前，大家會覺得這個問題亦對亦錯，因為是我國《憲法》、《國籍法》間出問題，但要處理不難，在民進黨佔國會多數時，就應該提交大法官釋憲，釐清對岸是否為一個國家，但大家不願意處理，因為怕刺激對岸，現在勢必要做這件事，但現在憲法法庭卻遭癱瘓。

廣告 廣告

吳崑玉提到，陸委會也做了從寬解釋，這表示他們知道中共不讓中配申請放棄國籍，所以把認定標準放寬到只要有做放棄的動作，並將相關文件送到內政部、陸委會，就認定這一年的立委資格沒問題，但李就是耍賴皮。

吳崑玉（右）說，李貞秀擺明就是來破壞中華民國法律制度。（圖／震傳媒《新聞！給問嗎？》提供）

吳崑玉：李貞秀破壞中華民國政府法律尊嚴

吳崑玉也說，李貞秀的最大問題不是文件填寫方面，而是李3日開記者會、宣誓就職前，該份申請文件的正本就應該提交至內政部，手上應該僅是影本。

吳崑玉批評，李貞秀做的這一系列事情，目的就是要藉由這個題目，來破壞中華民國政府的法律尊嚴、法律邊界，「這就是惡意行為」；至於李是否要呼應台灣問題內政化？吳崑玉強調，李辦過離婚手續，相當麻煩，現在卻連填個表格都不願意，擺明就是來破壞中華民國法律制度，要把我國法律認定對岸是國家這件事攪黃，「那個就是壞啦」。

更多三立新聞網報導

內政部表態拒給李貞秀機密 陸委會跟進：對她索資「用最嚴格條件處理」

內部炸鍋？李貞秀不只被助理退群 邱明玉加碼爆：自家人對她有「異音」

中國拒李貞秀放棄國籍！梁文傑：就是剝奪她當台灣立委的權益

李貞秀未放棄中國國籍！韓國瑜若不處理？劉世芳：可能要到憲法法庭

