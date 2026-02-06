批李貞秀違反國籍法 民進黨團今發函韓國瑜要求解職

民眾黨立委李貞秀涉及中國國籍爭議，引發熱議，民進黨立院黨團發函立法院長韓國瑜要求將其解職。（圖／李智為攝）

民眾黨立委、中配李貞秀涉及中國國籍爭議，引發討論。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天（6日）表示，請立法院長韓國瑜查清楚，李貞秀如果違反《國籍法》，立法院應該予以解職。今天民進黨立法院黨團已正式發函，「請韓院長不要再拖了」，這是立法院的職責，請趕快給國人一個交代。

陳培瑜說，根據《國籍法》第20條的相關規定，立委到職前應申請辦理放棄外國國籍，且需把文件送交立法院，並在到職1年內完成退籍程序。如果違反，將由立法院解除公職。

廣告 廣告

陳培瑜指出，這些規定行之有年，白紙黑字寫得非常清楚。民眾黨的麥玉珍過去也是依照辦理，才能順利到職。內政部從1月到現在，已經發了很多次公文，要求立法院查明李貞秀狀況，並依法處理，但卻都沒有得到回應。

陳培瑜表示，民進黨立法院黨團今天正式發函，請韓國瑜不要再拖了，這是立法院的職責，趕快給國人一個交代。



回到原文

更多鏡報報導

李貞秀國籍爭議延燒！黃國昌批：民進黨政府踐踏民主法治 才是台灣最大危機

跟進內政部拒供密件給李貞秀？陸委會：會用最嚴格條件處理

李貞秀國籍爭議未解 卓榮泰：一切依國籍法標準來認定

年終少發7萬！她質問主管仍不滿「感覺被話術」 網友傻眼：這是常識