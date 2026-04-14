白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
批李貞秀「說謊」 黃國昌證實她要錢還嗆「連這點錢拿不出來、瞧不起」
[Newtalk新聞]
民眾黨中配立委李貞秀昨遭中評會開除黨籍，對於黨控訴她開口要錢補償換她辭不分區立委一事，李昨晚發聲明稱「不拿一分錢、不求任何職位」。不過，民眾黨主席黃國昌今（14日）證實，李貞秀不僅開口要錢，且是不斷提到錢，還說「連這點錢都拿不出來，她瞧不起」等這種言論，她本人應該很清楚，「繼續說謊，其實傷害的不僅僅是這個黨而已，對她個人而言，恐怕也不是好事」。
黃國昌上午赴民眾黨團開會，會後接受媒體聯訪，談及李貞秀聲明批4月7日與黨內溝通請辭不分區一事的事件真相，是「高度政治壓力下的單方要求」，並指自己不拿一分錢，黃國昌回應，他先代表民眾黨表示對整件事非常遺憾，創黨主席柯文哲2024年立委不分區名單中，納入新住民跟「陸配」代表是希望實現共融社會的理念。也正因如此，本次李貞秀被中評會除名的事，事實上跟她「陸配」身分一點關係都沒有，相信大家看得都非常清楚，民眾黨在捍衛新住民跟「陸配」權益，可說全黨上下秉持相同的信念跟價值。
黃國昌還原4月7日早上會議，他說，起因是李貞秀數度與柯文哲懇談，也跟柯表示在總質詢結束後，要宣布辭去不分區委員職位，因李的總質詢是在4月7日，所以清明連假結束後，他才想說在黨團晨會結束後，跟總召陳清龍、黨團主任陳智菡、黨秘書長周榆修一起跟李貞秀想討論接下來宣布請辭後相關作業該如何配合、協助。
黃國昌直言，沒有想到，在那一天的會議上，李貞秀突然提出要求要用金錢去補償她接下來在立委任期當中的薪水、租金，還有其他一切的福利，她認為說她要先拿到錢，才願意辭去不分區的立委。
黃國昌強調，作為黨主席，絕對不可能容許也不可能同意這樣子交換的條件。因不分區委員職位乘載的是所有把不分區政黨票投給民眾黨的支持者，在立法院就是要履行對選民的承諾、捍衛民眾權益。怎麼可能同意用金錢交換的方式，進行她之前跟柯文哲所表示要辭去不分區委員的職務。
至於李貞秀昨為何對外聲明否認這件事，黃國昌指出，老實說，他看了，非常非常的驚訝。因為那天早上對方開口要錢這件事，「在場所有人其實有一點……驚嚇到不知道到底要怎麼回應」。當場他也很清楚的讓李知道，黨絕對不可能同意這樣的要求。所以，當天會議後，做成清楚會議紀錄，參與的人也都在會議紀錄上簽名以示負責。
黃國昌還說，李貞秀開口要錢不是只有在4月7日，後續陳清龍持續跟李溝通、懇談過程當中，她又不斷提到錢的事，甚至昨天中評會開會時，她也在中評會會議上承認提到錢的事。所以，昨天她突然發聲明說從沒開口要錢，「我必須要老實說，跟客觀的事實不符」。
黃國昌更證實，李貞秀在當天還說「連這點錢都拿不出來，她瞧不起」等言論，他老實說，會議聽到這句話時，「我心裡的難過，我沒有辦法形容」，無法相信會聽到這樣的話。但他要再強調一次，「我絕對不可能答應這樣的要求」、「黃國昌怎麼可能會接受這樣子近乎要脅式的要求。」
被問到怎麼看李貞秀稱要公開會議記錄錄音檔，黃國昌提到，當天會議已有會議記錄，也交給中評委，希望李貞秀自己講過什麼話，相信她非常清楚，在後續過程中，也不斷提到錢的事，相信這些事，李貞秀自己應該都非常清楚，「繼續說謊，其實傷害的不僅僅是這個黨而已，對她個人而言恐怕也不是好事」。
更多Newtalk新聞報導
李貞秀事件惹議 陸委會：別讓陸配團體也被標籤化
民眾黨開鍘李貞秀關鍵條文曝光！黨內憂騎虎難下「只能盡快止血」
其他人也在看
家中長輩突進ICU！他感慨「對長照完全改觀」：事情多到超乎想像
隨著台灣邁入高齡化社會，長照議題備受關注。有網友分享，近來家中長輩突然住進加護病房，四個子女為此焦頭爛額、心力交瘁，讓原PO有感而發，坦言對長照機制完全改觀，引發網友討論。
工地高薪代價大！水電學徒揭「1陋習」超可怕 只做4個月崩潰喊離職
願意吃苦就能換高薪？一名網友發文抱怨，他不菸不酒不檳榔，但在工地當了4個月的學徒，發現每個師傅都在抽菸，「菸是一根一根的一直點，嘴巴叼著一根菸，邊做邊抽」，為了不讓自己的肺壞掉，決定提出離職。
馬桶「黃色污垢」好難刷！ 達人：檸檬酸粉浸泡即可
家事達人陳映如近日分享了一次跨海家事教學經驗。她的外甥女在英國租屋後，發現馬桶內部布滿深褐色垂直水垢，底部凹槽更是積累厚厚的黃褐色汙垢，嘗試各種市售清潔劑卻始終無法有效清潔。陳映如立刻提供遠端指導，只需檸檬酸粉末就能輕鬆解決問題。
白沙屯媽祖進香「4亂象」 網怨：麻煩香燈腳有點素質
白沙屯拱天宮媽祖進香活動正式展開，今年報名人數突破46萬，創下歷史新高，卻也引發相關亂象問題。有網友發出「抱怨文」，並列出4點提醒香燈腳們有點素質。
驚！帕金森氏症發病率「台灣高出日本2倍」 研究揭關鍵
一項日本跨國研究揭露，台灣人的帕金森氏症發病率約為日本人的2倍。食安專家韋恩在部落格「韋恩的食農生活」引述該研究指出，儘管台日兩國地理位置相近、遺傳背景相似，但飲食結構差異導致腸道菌相組成大相逕庭，進而影響神經系統健康。
不只外表吸睛！4生肖女自帶「高質感又溫柔」，「這位」人美心更善讓人忍不住被吸引～
不只長相出眾，氣質自然出挑，更難得的是，她們內心柔軟、待人真誠，總能在不經意間散發出讓人安心的魅力。這樣的人，不需要刻意討好，也不用強勢存在，卻能在群體中默默成為大家最喜歡、最信任的存在。以下這四個生
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
天生自帶好命氣場！這3星座女「眼光精準又有格局」，靠自己也能過上富足生活
有些人天生自帶好命氣場，不一定非要嫁入豪門，卻總能把日子過得風生水起。這3個星座女就是典型代表，她們的「貴氣」不只體現在外表，更展現在眼光與格局上。
兒女長大想圓夢！50歲博士媽想當「工程師」 內行人揭2大殘酷真相
許多母親為了全心全意照顧小孩而暫停職涯，但當孩子長大後，重返職場的念頭也隨之浮現。一名媽媽表示，自己大學主修物理，過去10年專心在家育兒，如今孩子已長大，她希望重新投入職場，甚至考慮攻讀光電博士再轉職工程師。不過，她也擔心，等到博士畢業時可能已經50歲，是否仍有機會被企業聘用，貼文曝光後，掀起網友熱議。
他常莫名瘀青！意外車禍斷腿血流不止 才知罹患「這疾病」
「為什麼我身上的瘀青，總是比別人多？」大學時的一場車禍，讓小偉（化名）第一次知道，自己體內因缺少凝血因子被診斷罹患血友病；原本以為只是普通外傷，卻因傷口無法止血，最終被迫截肢，人生從此改變。另一位病友小任（化名）則表示，「打針」對多數人只是幾秒鐘，但對血友病友而言，卻是一場每天都要面對的挑戰，反覆尋找血管、承受疼痛，只為了維持看似「正常」的生活。（記者：簡浩正）
TVBS爆裁員潮！名嘴昔「被離職」吐心聲：背叛感衝擊
TVBS人事異動，再度爆出裁員潮，資深主播吳安琪告別主播台，謝向榮以及方念華，前者澄清職務無異動，後者被列入「留校察看」名單，對此，TVBS發聲強調報導內容不屬實，如今風波鬧得沸沸揚揚，讓曾有過「被離職」經驗的名嘴楊月娥心有戚戚焉，坦言當時腦海中都是「被背叛感的衝擊」。
血汗醜聞！中國海底撈承認逼迫員工賠償顧客、職場霸凌 網掀抵制潮
中國知名連鎖火鍋餐廳「海底撈」，近來醜聞連爆。一名在中國海底撈打拚6年的老員工蔣小姐在網上心碎發聲，揭露這家標榜服務至上的火鍋店，背後竟無情剝削員工。她爆料店內有個荒謬的潛規則，只要有客訴，不管誰對誰錯，員工都得自費500元人民幣（約新台幣2300元）買毛絨玩具或禮盒送客，有人甚至賠到好幾千元，簡直是在貼錢上班。
買房心態變了？他聽完父母談物價秒破防 年輕族群「等跌心態」開始動搖
房價還沒等到下跌，愈來愈多年輕人卻先等到生活成本一路變高。近日一篇買房分享文在網路上引發熱議，一名年輕網友因聽完父母談起過去物價與房價變化後，突然意識到，真正一直在縮水的，也許不是房價，而是自己手上現金的購買力。貼文曝光後，也引來不少首購族與自住客留言共鳴，讓原本常見的等待心態，開始出現鬆動跡象。對愈來愈多人來說，現在最怕的，或許早已不是買貴，而是再拖下去更買不起。
日本見「牙刷1設計」她驚呆！釣一票台人共鳴：30多年前台灣就有
台灣人熱愛出國旅遊，其中國家又以日本最為多人喜愛。一名網友近日在社群平台發文分享住宿經驗，意外掀起討論，當天她入住日本民宿時打開備品牙刷，發現竟未附牙膏，仔細觀察後更覺得刷毛中似乎卡有異物，隨後才恍然大悟驚呼「原來人家牙膏已經直接塗在裡面了啦」。
民眾黨「4大理由」開除李貞秀！鍾年晃「神翻譯」讓議員直呼：被仙人跳
即時中心／綜合報導李貞秀上任民眾黨不分區立委後，就爭議連連，不僅國籍問題遲遲未解，還爆料指新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元，引發黨內不滿；原先堅持不退位，但昨（13）日仍遭民眾黨中評會依《紀律評議裁決準則》第32條、第36條「開除黨籍」，短短70天便火速下台。對此，資深媒體人鍾年晃也用一句話「翻譯」民眾黨聲明中列出的4大理由，讓台北市議員簡舒培直呼「李貞秀被民眾黨仙人跳了！」
韓媒揭台潛艦國造 工程師用過即拋
《韓國經濟新聞》13日報導揭露台灣「潛艦國造」計畫的爭議。多名曾參與計畫的韓籍技術人員表示，潛艦開發過程高度依賴外國技術，但僅以短期合約聘用外籍工程師，其中一人批評台灣作風如同「島嶼版中國」，只要發現工程師不再具備利用價值就毫不留情解約拋棄。
影/高雄一夜2火警！起火點竟都與冷氣機有關
高雄今（14日）凌晨接連在新興區與前鎮區發生火警，原因疑似都與冷氣設備有關，所幸未釀重大傷亡。
80歲阿公狂瀉1000c.c.鮮血！腸內「黑血+鮮血」醫師一照驚呆：兇手是這碗湯
解黑便要小心胃出血，解鮮紅色血便可能是大腸問題，但如果兩者同時出現呢？基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘分享，一位80多歲的阿公因大量血便送急診，他進行腸鏡檢查時，發現腸道內竟同時充滿了黑便與鮮血，正
以為只是老花 「視神經無聲殺手」奪走6旬婦視力！一次爆2大疾病上身
隨著高齡化社會加劇與數位3C產品的普及，視力退化已成為現代人不可忽視的健康議題。許多民眾常將「視力模糊」誤以為只是老花或近視加深，卻忽略青光眼、白內障等眼疾可能早已悄然發生，逐步侵蝕視覺品質。醫師指出，視覺障礙不僅影響日常生活品質，更與長照需求及長者跌倒風險密切相關；研究顯示，視覺受損長者的跌倒風險可較一般人高出2倍以上。（記者：簡浩正）
飆股踩煞車7檔今限速！載板龍頭20分鐘撮合 全部關到4月27日
近期股價異常波動或成交量放大，觸及交易異常監控標準，證交所與櫃買中心昨（13）日同步公告最新處置股名單，共計7檔個股遭列入「抓去關」，自今（14）日起至4月27日止全面實施分盤交易。此次名單涵蓋ABF載板龍頭欣興（3037）、半導體設備股辛耘（3583）等熱門飆股，部分個股短期漲幅超過40%以上，引發市場高度關注。