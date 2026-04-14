批李貞秀「說謊」 黃國昌證實她要錢還嗆「連這點錢拿不出來、瞧不起」

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨中配立委李貞秀昨遭中評會開除黨籍，對於黨控訴她開口要錢補償換她辭不分區立委一事，李昨晚發聲明稱「不拿一分錢、不求任何職位」。不過，民眾黨主席黃國昌今（14日）證實，李貞秀不僅開口要錢，且是不斷提到錢，還說「連這點錢都拿不出來，她瞧不起」等這種言論，她本人應該很清楚，「繼續說謊，其實傷害的不僅僅是這個黨而已，對她個人而言，恐怕也不是好事」。

黃國昌上午赴民眾黨團開會，會後接受媒體聯訪，談及李貞秀聲明批4月7日與黨內溝通請辭不分區一事的事件真相，是「高度政治壓力下的單方要求」，並指自己不拿一分錢，黃國昌回應，他先代表民眾黨表示對整件事非常遺憾，創黨主席柯文哲2024年立委不分區名單中，納入新住民跟「陸配」代表是希望實現共融社會的理念。也正因如此，本次李貞秀被中評會除名的事，事實上跟她「陸配」身分一點關係都沒有，相信大家看得都非常清楚，民眾黨在捍衛新住民跟「陸配」權益，可說全黨上下秉持相同的信念跟價值。

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黃國昌還原4月7日早上會議，他說，起因是李貞秀數度與柯文哲懇談，也跟柯表示在總質詢結束後，要宣布辭去不分區委員職位，因李的總質詢是在4月7日，所以清明連假結束後，他才想說在黨團晨會結束後，跟總召陳清龍、黨團主任陳智菡、黨秘書長周榆修一起跟李貞秀想討論接下來宣布請辭後相關作業該如何配合、協助。

黃國昌直言，沒有想到，在那一天的會議上，李貞秀突然提出要求要用金錢去補償她接下來在立委任期當中的薪水、租金，還有其他一切的福利，她認為說她要先拿到錢，才願意辭去不分區的立委。

黃國昌強調，作為黨主席，絕對不可能容許也不可能同意這樣子交換的條件。因不分區委員職位乘載的是所有把不分區政黨票投給民眾黨的支持者，在立法院就是要履行對選民的承諾、捍衛民眾權益。怎麼可能同意用金錢交換的方式，進行她之前跟柯文哲所表示要辭去不分區委員的職務。

至於李貞秀昨為何對外聲明否認這件事，黃國昌指出，老實說，他看了，非常非常的驚訝。因為那天早上對方開口要錢這件事，「在場所有人其實有一點……驚嚇到不知道到底要怎麼回應」。當場他也很清楚的讓李知道，黨絕對不可能同意這樣的要求。所以，當天會議後，做成清楚會議紀錄，參與的人也都在會議紀錄上簽名以示負責。

黃國昌還說，李貞秀開口要錢不是只有在4月7日，後續陳清龍持續跟李溝通、懇談過程當中，她又不斷提到錢的事，甚至昨天中評會開會時，她也在中評會會議上承認提到錢的事。所以，昨天她突然發聲明說從沒開口要錢，「我必須要老實說，跟客觀的事實不符」。

黃國昌更證實，李貞秀在當天還說「連這點錢都拿不出來，她瞧不起」等言論，他老實說，會議聽到這句話時，「我心裡的難過，我沒有辦法形容」，無法相信會聽到這樣的話。但他要再強調一次，「我絕對不可能答應這樣的要求」、「黃國昌怎麼可能會接受這樣子近乎要脅式的要求。」

被問到怎麼看李貞秀稱要公開會議記錄錄音檔，黃國昌提到，當天會議已有會議記錄，也交給中評委，希望李貞秀自己講過什麼話，相信她非常清楚，在後續過程中，也不斷提到錢的事，相信這些事，李貞秀自己應該都非常清楚，「繼續說謊，其實傷害的不僅僅是這個黨而已，對她個人而言恐怕也不是好事」。

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