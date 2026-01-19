批柯志恩惡搞高雄 高雄捍衛隊選將籲退出市長選舉

藍白罷審中央總預算至今144天，共7次退回，高雄市議員林智鴻、鄭孟洳協同參選人張以理、林浤澤、張耀中共同召開記者會，首度揭露「藍白罷審」下的「高雄受害清單」，共計18局處、涵括治水、社福等面向之近73億中央新興計畫或新增預算全受阻，將造成各項服務空窗或建設延宕。

五位高雄捍衛隊選將痛批國民黨高雄市長候選人柯志恩，服從黨意始終如一，不僅修出「重北輕南」的財劃法，更廢弛自身立委職務「只想凍蒜，不審預算」，讓高雄所受傷害更勝10年前她阻擋「前瞻」，他們將一一揭露柯志恩其人其事，直到她停止「這柯，亂高雄」並公開道歉，或退出高雄市長選舉那刻為止。

廣告 廣告

圖說：林智鴻（右）盤點高市局處受財劃法影響最大者依序為林智鴻盤點，受害最重者為水利局、交通局、社會局；鄭孟洳批柯志恩惡擋總預算，更進一步弱化治安，(圖片來源:林智鴻服務處提供)

林智鴻表示，時值市議會總預算審查期間，他關切中央總預算「卡關」對地方建設之延宕，率先要求高市府盤點各局處受影響程度，發現市府31局處中，竟有18個「近六成局處」，共73億元預算都被波及，是繼「財劃法惡修」令高雄實質減少231億元後，二度重創高雄財政。

林智鴻盤點，受害最重者為水利局，包含污水下水道、再生水與治水改善三大面向，竟有約39.8億元全動不了；其次為主責T-Pass大眾運輸月票的交通局，受影響約11億元；第三則為社會局，超過7億元，包含身障權益、兒少保護、早療、家暴防治等皆受衝擊。

他強調，4年前他率先揭發柯志恩2017年跟著藍委「擋前瞻」差點害黃線捷運「流產」，沒想到10年後的今天她變本加厲，跟著藍白之流罷審預算，搞政治鬥爭，把包含高雄市民在內的全國民眾權益都傷害殆盡，令年輕參政者再也無法坐視，必須起身嚴加批判。

鄭孟洳指出，柯志恩曾對外許願「明年元旦在市政府升旗」，把「中華民國」掛嘴邊，但實質作為是擋「軍購預算特別條例」弱化台灣國防，而惡擋總預算，更進一步弱化治安，光是警察局就有6900萬元預算受影響，其中兩項有關「強化空襲警報發放」、一項有關「強化警用通訊備援」的三項中央計畫，已受財劃法惡修所害，先是被砍了2119萬元，如今中央總預算再被卡住，共計5608.7萬元預算，就算市議會火速三讀也無法執行。

張以理指出，柯志恩來高雄參選，屢次將高雄的不幸災害淪為政治談資，噴政治口水，但此次中央總預算受影響，連消防局的防災資源都被卡，共計約4.45億的17支計畫全部受影響，其中也包含柯志恩過去聲稱要關心的「智慧防災」，如「AI智慧搜救派遣」、「無人載具產業發展」等，正如她去年痛罵「美濃大峽谷」卻另一手與涉案地主會勘「自導自演」如出一轍。

張耀中表示，他的選區包含農業重鎮大寮，以及長年飽受污染的林園，結果柯志恩跟著藍白立委阻擋中央總預算，連同農業局的47支、共已暫列3.21億元「純中央補助，零地方配合款」之計畫，以及環保局已獲核定之「防治河川污染」和「水污染事業稽查」的2支計畫共2391.7萬元也都受阻。

林浤澤表示，屆選舉最挺柯志恩，也是少數「藍大於綠」的原鄉地區，也只等到柯跟風罷審總預算之際，市府原民會被卡1.89億共22支中央計畫，包含逾1億元的文化健康站計畫，以及裝假牙、補助就業或課後輔導等，證明她為了自己的政治利益，哪怕是曾經投給她的人，都可以犧牲。

五位選將強調，高雄絕非柯志恩「光靠一張嘴，在短影音搞笑」就能騙票的地方，呼籲柯志恩面對市民應「二選一」，若不停止傷害高雄，就該退出市長選舉，若柯還是我行我素「一邊選市長，一邊亂高雄」，「高雄捍衛隊」將會持續跟進、追究到底！

更多品觀點報導

當孩子的營養午餐變成政治角力的籌碼

新版財劃法 荒謬的精算鼓勵欠錢不還？

