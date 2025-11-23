批柯志恩等人擬對院版財劃法採「拖字訣」 賴瑞隆：高雄人絕不接受

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院院會20日通過「院版財政收支劃分法修正草案」，函送立法院審議。民進黨立委賴瑞隆今表示，院版財劃法對於高雄、南台灣是相對較公平的版本，但現在卻傳出國民黨立委柯志恩等人打算用「拖字訣」，阻擋院版財劃法通過，讓整個公平正義無法實施，若持續讓南北差距擴大，高雄人絕不接受，也絕不原諒。

賴瑞隆指出，藍白立委通過的財劃法重北輕南，造成台北增加400多億元，高雄實質損失200多億元，這樣的南北差距高雄人無法接受，「我們要求柯志恩出面說明，為何要通過對台北有利、卻讓高雄損失的財劃法。

廣告 廣告

賴瑞隆說，最近行政院版財劃法也已提出，這對高雄、南台灣相對是較公平的版本，但現在傳出柯志恩等立委打算用「拖字訣」，不讓這部法通過，「我們再次要求柯志恩等國民黨立委出面說明，為何要阻擋行政院版財劃法通過，讓整個公平正義無法實施。」

賴瑞隆也強調，若國民黨、柯志恩採用「拖字訣」，讓院版財劃法無法付委、無法討論、無法通過的話，造成南北差距擴大，重北輕南持續擴大，高雄人絕不接受，也絕不原諒。

【看原文連結】

更多自由時報報導

院版財劃法 柯志恩：分配指標更為細緻

還原立法院財劃法修正案協商過程 》陳培瑜：傅崐萁主導議事 韓國瑜被晾一旁

遭陳菁徽指力挺「月世界」垃圾山主嫌 陳其邁怒了將提告

政院版財劃法下週付委審查？傅崐萁說話了

