批柯志恩「尖酸刻薄」遭原話奉還 邱議瑩反應曝光

2026高雄市長已提前開打，藍營與綠營的候選人多次隔空交火，已瀰漫煙硝味。日前民進黨潛在候選人邱議瑩嗆藍營潛在候選人柯志恩「尖酸刻薄」，柯志恩反酸「站在一起誰比較尖酸刻薄？」。邱議瑩今（31）日被問到此事的反應也曝光。

民進黨立委邱議瑩。（圖／中天新聞）

柯志恩日前受訪時表示，民進黨現在派「西瓜」贏不了她，「可能要換蓮霧」。邱議瑩嗆柯志恩「收起尖酸刻薄的嘴臉」。柯志恩再度回應「我跟邱議瑩委員站在一起誰比較尖酸刻薄？」

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

邱議瑩今日赴立院時受訪被問到，柯志恩拋出「我跟邱議瑩委員站在一起誰比較尖酸刻薄？」，邱議瑩回應「問她啊」。

記者追問，美濃大峽谷盜採砂石雖然有重罰，但盜採依然沒有停止。

邱議瑩依然回應「問她啊」。

記者追問，但出現盜採天坑的是邱議瑩的選區，為什麼要去問柯志恩？

邱議瑩對此沒有回應，逕自離去。

