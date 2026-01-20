批柯文哲把蔣萬安當2028總統大選假想敵 凌濤：恐成藍白合最大風險與破口

陳佩琪18日分享與丈夫柯文哲、兒子柯傅堯共進午餐。翻攝自陳佩琪FB



記者周志豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲近日質疑台北市長蔣萬安營養午餐免費等政策政策買票，引發藍營內部不滿。國民黨智庫前副執行長凌濤今質疑，柯可能把蔣當成2028總統大選假想敵，提醒柯這類言論要減少，否則就是藍白合最大風險與破口。

凌濤表示，政策可以討論，但不是貼標籤，貼標籤是民進黨的作法，柯文哲對準蔣萬安，批政策騙票，可能是把蔣萬安當成2028的假想敵，若不是有這個動機，怎麼會在這時候挑這些議題出這一手對準蔣？

凌濤說，柯文哲講這些話後，藍營民代都互相提醒「小心，要開始了」，2024要複製到2028了？柯文哲應該有個清楚認知，國民黨在整個官司過程支持柯，若希望看到重返執政，柯這類言論要減少，否則就是藍白合最大風險與破口。

凌濤表示，免費營養午餐與班班有鮮奶這個政策，是有科學根據的政策主張，過去農業部要做做不到，現在蔣萬安與張善政是開放直接去超市領鮮奶或豆漿，減低教師行政負擔，這是中央到地方都認可的政策。

凌濤說，柯建銘應先問白營自己人，包含民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安與立委張啟楷都支持免費營養午餐與班班有鮮奶這個政策，蔣萬安還開放直接去超市領鮮奶或豆漿，減低教師行政負擔，是中央到地方都認可的政策。

凌濤批評，柯文哲覺得國民黨不要高估自己實力，說32比0是他的功勞，但32比0應是全台灣在野功勞，是看不下去萊爾校長亂政，是對司法檢調搜索高度不滿，對當選一年就被大罷免的不滿，柯把它當個人功勞武斷一點。

凌濤揶揄，柯文哲稱自己很在乎數據，那2024年民眾黨民調感覺不是很準？誰是老三？誰是老二？我們都不想再提，因為已經翻頁，但若有些好朋友要再提，大家也不怕檢驗。

