批柯文哲玩把戲才進土城！鍾小平邀功：國民黨要頒獎狀給我

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲在9月交保後，近日與現任主席黃國昌首次合體開直播。談及2026藍白合議題，柯籲國民黨別像2024每天把戲很多，也不要再有讓3%、6%的問題。國民黨台北市議員鍾小平說，柯就是自己玩把戲才「進土城」；他也說，民眾黨的民調只剩個位數，「國民黨要頒獎狀給我」。

柯文哲和黃國昌合體直播，兩人談到2026藍白合，柯先是稱，鄭麗文對國民黨也是個衝擊，彼此不用為了見而見，且他現在也不是黨主席，有事也是黃國昌去處理；柯還建議，黃國昌跟鄭麗文到時候就講清楚、規則訂清楚，不要再像2024年一樣，每天把戲很多，時間到了就比民調，不要再有讓3%、6%。

廣告 廣告

鍾小平5日在節目上表示，當時藍白六點協議，反悔的人就是柯文哲，真的必須要還歷史一個公道，就是因為柯玩把戲才身陷囹圄，「你就進土城」，他認為柯或許也被關到怕了。

鍾小平直言，「國民黨要頒獎狀給我」，柯文哲2024選總統獲得26%的選票，如今民眾黨的民調幾乎都在個位數，就是因為他當時有去提告、阻止官商勾結、恢復土地正義，才讓民眾黨的民調只剩個位數，「我總有一丁點的功勞吧！」。

鍾小平強調，他是個正派的國民黨議員，應該要鼓勵他這樣的行為，抓弊案是沒有在分甚麼藍綠白的，藍白合絕不是一廂情願，雙方合作除了要有誠意以外，也要有實力原則。

更多三立新聞網報導

柯文哲指2026藍白合別再讓3%、6% 鄭麗文：大家對上次合作破裂還有陰影

曝柯文哲準備好「后羿射日」！詹凌瑀諷黃國昌：只是免洗筷

柯文哲2026參選「這縣市首長」？周玉蔻：可能性接近百分之百

怨沒人回應很失望！陳佩琪自爆夫妻年報稅700萬：我喜歡鱷魚紋路的皮包

