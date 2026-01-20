批柯文哲發言恐成藍白合最大破口？ 凌濤：可能把蔣萬安當2028假想敵

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲近日開酸台北市長蔣萬安推的「國中小營養午餐免費」和「生生喝鮮奶」政策是在騙選票，引發熱議，國民黨桃園市議員凌濤今(20)日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，表示這些政策是有科學根據，直呼民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安以及選嘉義的立委張啓楷也支持；喊話政策可以討論但不要貼標籤，認為柯文哲可能把蔣萬安當成2028的假想敵。

凌濤表示，營養午餐免費主要是希望孩子吃的免費、吃的好，其實大家都支持，包括「生生喝鮮奶」也絕對是好的政策，因為這有科學根據，所以自己跟桃園市長張善政說「再怎麼苦也不能苦孩子」，而張善政也同意實行，「說真的，這只是藍營縣市長的主張嗎？黃國昌主席、高虹安都支持啊！要選嘉義的立委張啓楷也支持阿！那柯主席應該要去問民眾黨或同樣顏色陣營的人為什麼在競選時會提出這個政策？」代表這是有科學根據的政策主張，過去是農業部要做，但做不到，因為冷鏈沒有安排好，而張善政跟蔣萬安是直接用超市超商的方式，讓小朋友直接領，減低教師的行政負擔，這是一個從中央到地方都認可的政策，不曉得柯文哲有無針對數據做檢驗？

針對柯文哲也酸大罷免32比0，是很多人為了要「把阿北救出來 」才去投票，要國民黨不要太高估實力；說自己是很愛數據的人。凌濤認為32:0是全台公民的功勞，看不下去萊爾校長的亂政，所以最後萊爾校長的宇宙才能擴圈，給萊爾校長致命的一擊，「這不是一個個人，是對罷免以及司法不公的不滿，所以柯文哲當成一個個人，我會覺得稍微過於武斷了點！」也提到有粉專說2024年時民眾黨的民調數字不準，「如果你那麼愛講數據的話，結果是看起來有落差嘛，到最後發現誰是老三？我都不想再提，因為我們就是翻頁了，如果有一些好朋友那麼愛回到過去，那大家就來檢驗，大家也不怕檢檢驗」。

凌濤直呼，政策可以討論但不要貼標籤，篤信科學理性那就不該貼標籤，認為柯文哲可能把蔣萬安當成2028的假想敵，預測看來是想選總統，如果沒有這個動機，怎麼會在這時挑這些議題打蔣萬安？為什麼要挑這時間點來攻防？凌濤也嘆，這幾天接到不少國民黨民意代表都說又開始，是不是又要複製2024？指出國民黨在柯文哲整個官司期間都很支持，如果想要重返執政，那柯文哲這類的言論就應該減少，否則就變藍白合最大的風險、破口，直呼「繼續講下去國民黨支持者也一定會有反應，那我們吞得下去嗎？」

