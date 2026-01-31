批柯文哲胡扯亂講！趙少康斷言：他怕藍白合

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲近日頻將砲口對向國民黨，先是批台北市長蔣萬安營養午餐政策是騙票，還嗆藍營別太高估自身實力，這讓不少藍營支持者無法接受。前中廣董事長趙少康30日說，柯文哲就是怕藍白合，且柯的那些言論就是胡扯亂講。

趙少康：藍白在大罷免是合作的

趙少康在節目上表示，「柯文哲現在...我認為他是怕藍白合的」，回顧大罷免期間的32:0，已經證明了藍白在這方面是合作的，他還記得很清楚，那時他曾前往台北市中正萬華選區鼓吹反罷免，而民眾黨是不願意看到國民黨活動上有一些人，所以在國民黨場子的對面擺個攤，也要反對大罷免。

趙少康直言，也許人跟人之間不見得完全相合，但是最終目標也是一樣的，柯文哲就是怕藍白合，所以編了一個理由，聲稱小草們是不忍心自己被羈押才去投票，「亂講，你關不關在裡面跟小草去不去投票有什麼關係？」。

趙少康：柯文哲是胡扯

趙少康強調，柯文哲就是怕，所以想把自身的份量加強，柯嗆國民黨挺過大罷免別太高興的意思，就是認為這並不是國民黨有本事，而是因為自己的關係，柯簡直就是「胡扯」。

