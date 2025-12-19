批楊金龍「體感像恐龍」 李同榮揭房市現況：可能市場已血流成河

財經中心／倪譽瑋報導

先前央行接連祭出打房、市場交易量大幅縮減，如今央行總裁楊金龍宣布，信用管制暫時不變。吉家網董事長、房市趨勢專家李同榮表示，央行拿的資訊不是最即時，事實上房市已降溫，他舉出Q3數據，與去（2024）年比較除台北小漲，其餘五都皆跌，且交易量大幅萎縮。李同榮直言，「金龍」的體感有如「恐龍」，等「恐龍體感房價」大幅下跌，可能市場真的已經血流成河了。

李同榮指出，央行理事會上媒體問楊金龍，選擇性信用管制（效果）滿意嗎？楊金龍回應「滿意就會鬆綁，問題是房市還沒大幅修正」在被問到「房價怎樣才算大幅修正？」楊金龍沒給答案。李同榮表示，楊金龍政策偏頗問題出在「資訊落後市場太久，與市場體感溫度落差太大」，等楊金龍感受到大幅修正，也許市場已血流成河了。

李同榮認為，事實上房市已降溫，房價也已下跌，但央行拿的資訊不是最即時，引用內政部房價指數「都落後兩季以上」。以內政部11月底公布的Q2房價指數為例，房價年變動率只有台中下跌，其餘五都皆漲；李同榮點出，事實上，Q3與去年比較，除了台北小漲，其餘五都皆跌，台南、高雄年跌近10%，何況新屋多。

李同榮表示「楊金龍體感溫度跟我們不一樣」，對方參考內政部Q2過時資訊、認為目前房價只是緩漲，才只是漲幅收斂而已「他的體感溫度落差市場10%以上，根本沒感受到房價在跌」李同榮直言，經過報導，「金龍」的體感就變得有如「恐龍」，會更遲鈍很多「而要讓恐龍體感房價大幅下跌，可能市場真的已經血流成河了。」

李同榮提出，台灣的房價高是事實，大家誤把央行打房政策視為房市漲跌唯一關鍵，這就是台灣真正的「房市病」。他說明，目前正常的換屋市場被打房限貸政策掐死「購買第二戶與換屋者被央行視為投資客」無效的頻繁打房，換來的是萎縮的交易量。

李同榮直言，高房價雖是事實，但核心問題不解決，打房政策就會「疲於奔命」治不了標、更治不了本。他認為，房價會在市場機制下自然修正「漲多必跌」，不是不能打房，但政策不應過於頻繁，也不應打到交易量窒息、換屋市場扭曲。

