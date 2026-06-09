批檢求刑「欲加之罪」 高金素梅最新發聲：黑夜一定會結束

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無黨籍立委高金素梅，涉嫌與前辦公室主任張俊傑長期以人頭詐領公費助理薪酬、立法院育嬰津貼共787萬元、違法輸入大陸製快篩劑7萬多劑，台北地檢署昨（8）日依貪污等罪起訴高金，求刑12年6月。而在今天，高金素梅現身立院時除表示，相關指控都是「欲加之罪」，也重申，黑夜一定會結束。

針對被求刑12年半，高金素梅昨天下午在臉書發文表示，從2月10日到今天，自己雖然經常感到身心俱疲，但總會有很多朋友來打氣，給了自己很大的力量，她感謝大家的鼓勵，以及團隊裡的每一位夥伴在這段時間以來頂住壓力，堅定地繼續在崗位上認真工作。她並提到，在經歷這番波折之後，自己更加確信，「我們真的就是風雨與共的一家人」。

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高金素梅也感謝熱心協助的律師們和始終關心自己的族人朋友們，有他們的扶持和鼓勵，自己將一如既往地繼續捍衛原住民族的權利，持續監督政府施政，看緊人民的荷包、保衛和平，「黑夜一定會結束，我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人」。

而根據《TVBS新聞》報導，高金素梅今天照樣現身立法院，她在接受媒體訪問時除表示，相關指控都是「欲加之罪」，也再次重申，「黑夜一定會結束，我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人」。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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