批民眾黨巨嬰式出訪日本 林楚茵：拜會吃癟竟要外交官幫擦屁股

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌近日率團訪問日本，因未能安排見上日本重量級國會議員，竟對外放話要外交部「協助澄清」行程安排，引發綠營抨擊。民進黨立委林楚茵今（27）日痛批，民眾黨自己出訪「吃癟」卻遷怒外交部，簡直是巨嬰心態，更像是「不給錢還拼命加要求」的慣老闆。

林楚茵指出，日本國會正值會期，議員各自有行程安排，無法見面本屬正常外交節奏，「難道日本議員行程撞期也要怪外交部？」

她也質疑，當日本首相高市早苗因挺台而遭中國霸凌時，民眾黨可曾站出來聲援？如今卻想要求外交部幫他們「澄清行程」，顯得格外諷刺。「什麼事都沒做，也想跟日本討人情、套交情？」林楚茵說。

她更點出關鍵，今年外交部預算遭藍白聯手大砍，甚至連外交宣傳預算都被刪到零元，民眾黨也是加害者之一。「第一線外交同仁在國際上拚到要命，結果民眾黨在國內扯後腿，出國知道不容易，回來又要外交部幫忙澄清？」她直批民眾黨毫無基本尊重。

林楚茵強調，外交不是網紅作秀，更不是想刷存在就能刷到，「民眾黨要外交部澄清？我就來幫忙點破，你們就是巨嬰＋慣老闆」。

