批民眾黨推李貞秀測試法律底線 陳培瑜：假離婚因公開財產有疑慮
〔記者李文馨／台北報導〕中國配偶李貞秀已宣誓就任民眾黨不分區立委，指稱曾申請放棄中國籍，但不被中國受理，國籍爭議未解。立法院民進黨團書記長陳培瑜今直言，民眾黨其實是在測試台灣法規的底線，並質疑李貞秀假離婚，可能是夫妻倆對財產公開有疑慮，「到底是什麼樣的離婚協議，前夫願意讓妳的新創公司登記在他的診所？」
陳培瑜認為，民眾黨之所以推出李貞秀，其實是在測試台灣法治規範的底線。民進黨團樂見內政部已率先表態不會提供機密資料，也希望每個部會必須趕快討論，回應所有台灣人民的疑慮。她說，這一切源頭錯在民眾黨提名一個無法解除雙重國籍的人擔任立委，錯就錯在民眾黨做了想要測試台灣底線的動作。
至於李貞秀是否為假離婚逃避財產申報？陳培瑜說，她每年都要申報財產，丈夫和未滿18歲的小孩名下的財產只剩下一塊錢都要申報，這是身為民代最重要對於國人的責任。她之所以質疑李貞秀假離婚，因為她在財產申報上恐有疑慮，或是當夫妻倆若還有婚配關係，而在她擔任立委的兩年當中，是否對金流、帳戶要公開透明有所擔心才離婚，這些都是她自己的合理懷疑。
陳培瑜指出，李貞秀來自中國，她自己又公開說「只有中華人民共和國國籍」，在這前提之下，當然合理地懷疑她與中國有沒有往來，包含金錢方面；無論是護照、通行證、入台證、大通證，都無法說明李貞秀為何沒有在就職前放棄國籍，難道她在黃國昌辦公室實習兩年都沒有努力過？呼籲李貞秀不要再放煙霧彈、問A答B、掩蓋事實。
陳批李貞秀公開說自己懶惰 廉恥心無下限
此外，對於李貞秀昨回應文件爭議時說，若現場收件人員要求補件一定會補，「沒收件的時候，我說實話，秀秀姐是比較懶的人，能不做盡量不做」。陳培瑜表示，作為一位立法委員，懶惰絕對不是標準配備，好好的讀法案、與助理討論預算、做質詢，才是所有「小草」、「小蔥」想要看到所謂最有戰力的立法委員，公開在螢光幕前面說自己懶惰，「這應該是廉恥心沒有下限的人才做得出來的事情。」
李貞秀國籍文件無官方章戳 劉世芳：不具法律效果的放棄
自由爆新聞》藍白狂喊「中國」被打臉！突擊街訪秒嗆這事：很不爽
網內互打囉！黃光芹私下砲轟李貞秀不放棄中國籍 限友文流出！
李貞秀對中國籍爭議早知情！ 沈伯洋：2024年就要她交證明
