批民眾黨辦彈劾案巡迴說明是為搶縣市長 鍾佳濱：國民黨不要傻傻的

民進黨立委鍾佳濱。(記者王藝菘攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院全院委員會今天召開總統彈劾案審查會，民進黨立委鍾佳濱發言直指，民眾黨立委說要為彈劾案辦全國巡迴說明，根本就是打假球，為民眾黨的縣市長候選人暖身，要去搶國民黨現在在任縣市長席次；鍾還說，在野匆忙要通過部分新興計畫預算，但今年的預算規模是3.3兆，「你只同意2.4%，砍了98%不給用」，這是國會多數的責任嗎？

鍾佳濱表示，這已經成為民眾黨縣市長候選人的舞台，剛剛發言的民眾黨立委張啓楷都在強調嘉義市鄉親的權益在立法院受到執政黨的剝奪。民眾黨說要去全國巡迴演講，但5月彈劾案投票，立法院也沒有三分之二門檻的支持啊！所以全國巡迴說明就是為民眾黨的縣市長候選人暖身，要去搶國民黨現在在任縣市長席次，國民黨不要傻傻的幫它辦巡迴舞台。

鍾佳濱還說，民眾黨團提出延會一個月，結果國會空轉、沒審預算，等到民意反彈，通勤族抗議了，地方政府無錢可以繼續支應民生必要計畫了，在野黨才急急忙忙的說根據「預算法」第54條，提出同意讓718億新興計畫先行動支。但國家政府今年的預算規模是3.3兆，「你只同意2.4%」，表示藍白在耽誤今年的總預算，「砍了98%！98%不給用，只給你2.4%」，這是國會多數的責任嗎？

鍾佳濱以日本首相高市早苗為例，批評提出彈劾案的立委沒有擔當。因為高市早苗認為執政黨在國會的席次不足，因此宣佈要解散國會，重新訴請日本國民重新選出一個眾議院來決定是否支持高市早苗首相的政策，不管是在經濟國安跟財政上，不再那麼親中。

鍾佳濱說，高市早苗決定訴諸於人民的裁判，台灣有類似的機制，就是立法院國會多數可對行政院發起不信任投票(倒閣)，要求總統在不信任投票通過後另提能夠符合民意的閣揆，總統也可以在不信任案通過後，決定到底是閣揆無能，還是國會造亂進而解散國會，訴請全民用選票來決定新的國會，才會有新的行政院長。換言之，要求行政院負責的國會議員就必須賭上政治生命和國會的席次，就像高市早苗，但今天提出彈劾案的有這樣做嗎？沒有。

鍾佳濱表示，罷免案過去在前總統馬英九、陳水扁時期都有提出過，馬時期在野黨雖然有達到四分之一的門檻，但程序委員會過不了半數，沒有排案；陳水扁時期則有三次，當時國會的在野黨掌握多數，但達不到三分之二的通過的門檻，所以當時的罷免案沒有提出。

鍾佳濱說，在野批評罷免沒有民意基礎，但明明罷免的提議門檻四分之一，比彈劾三分之一還低，縱使未來過不了三分之二，還是可以振振有詞的說要罷免總統讓全國的選民重新來判斷，要不要收回在2024年賦予賴總統的民意基礎。但在野黨選擇了彈劾，要三分之二同意後才能向憲法法庭提出，但在野提出了彈劾再來指責 被彈劾人沒有來，「你認為你過得了三分之二嗎？」最後就算通過了三分之二，到了憲法法庭，在野去年卻說要用公投來複決憲判，在野黨去年12月19日說不接受憲法訴訟法是無效的憲判決定，「既然不接受憲法的決定，你要去舉一個彈劾案請憲法法庭幫你做裁判，不是可笑嗎？」

