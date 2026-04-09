批民眾黨「走鐘」！南投縣議員簡千翔宣布退黨
台灣民眾黨再爆有人「跳船」，現任南投縣議員簡千翔今（9日）召開記者會，直言黨內運作模式「走鐘」，已經與他的理念出現巨大落差，因此宣布即日起退出民眾黨，接下來將改以無黨籍身分爭取連任。對此民眾黨回應，對於目標與價值觀已不再契合的同志選擇離開，我們尊重其個人規劃。
簡千翔表示，自己在五年前毛遂自薦加入民眾黨，並成立了南投縣黨部，他當了縣黨部主委四年，也代表民眾黨，選上縣議員，成為南投縣議會唯一的民眾黨籍縣議員。然而遺憾的是，民眾黨理念日趨模糊，已和他自己的價值漸行漸遠，因此決定退出民眾黨。
簡千翔直言，現在黨內運作模式已「走鐘」到看人在辦事，這樣的路線和作法，和我自己的主張，出現了很大落差。因此2026年底的地方議員選舉，他將不再披上民眾黨的戰袍，而是改以無黨籍身分參選。
對於簡千翔的決定，台灣民眾黨發言人張彤回應，台灣民眾黨是一個價值堅定、方向一致的團隊，唯有理念相同、有勇氣共同承擔的夥伴，才能並肩作戰走得長遠，對於目標與價值觀已不再契合的同志選擇離開，我們尊重其個人規劃。
張彤強調台灣民眾黨是個制度明確的政黨，會和一路挺過風雨的戰友以及陸續加入的新夥伴們，堅守本黨價值、為共同願景奮鬥，持續壯大隊伍、團結向前。
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