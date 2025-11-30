批民進黨利用年輕人！黃國昌諷綠營「2天選舉假」藏心機：怕這事發生

民眾黨主席黃國昌今（30）日赴新北市公館崙福德宮，出席「民眾加菜啦！」活動，並在現場準備了千顆的高麗菜免費贈予民眾。而後黃國昌在媒體聯訪期間，回應對民進黨立院黨團提出《強化民主投票促進法草案》草案，主張在投票日及前一日均應放假一天的想法，黃國昌表示，民眾黨團會用最開放的態度來審慎討論。

黃國昌表示，民進黨過去把國內移轉投票打成是中共介選，後來發現這個謊言沒有辦法繼續騙下去了，然後現在就要透過其他方式，阻擾國內移轉投票。希望民進黨好好看一看世界各國，國內移轉投票早就成為常態了，不要把國內移轉投票視為洪水猛獸。

廣告 廣告

黃國昌指出，是不是投票以前要多放假一天，會用最開放的態度來審慎討論。另外黃國昌也直言，過去民進黨砍了勞工7天假，今（2025）年才要還給勞工假期。對於在投票前要多放假一天，從來提都沒有提。目前看起來，民進黨的這些手段只是「阻擋國內移轉投票」的一種策略。

黃國昌認為，最重要的目的是「民進黨害怕年輕人出來投票」，黃國昌痛批，民進黨希望利用年輕人投票的時候，可能因為學業、工作而無法出來投票。黃國昌推測，民進黨最大的目的就是「阻擋國內移轉投票」、「阻礙年輕人投票」。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

