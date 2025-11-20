批民進黨好了傷疤忘了痛 王鴻薇：卓榮泰一言不合就違憲「又」宣戰立院 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

立法院 14 日再修正《財政收支劃分法》，行政院今（20）日也通過政院版草案送立法院審議，行政院長卓榮泰說，若政院仍覆議不成又提釋憲，很像歷史重演，若國會持續杯葛政院版，他會拜託執政黨團據理力爭。對此，國民黨立委王鴻薇稍早於臉書發文表示，民進黨好了傷疤忘了痛，批評卓榮泰從上任至今，只要一言不合就違憲，「看到卓榮泰的嘴臉，顯然民進黨達反民意的病，永遠都根治不好」。

「民進黨好了傷疤忘了痛，卓榮泰『又』宣戰立法院。」王鴻薇表示，立法院《財劃法》修訂通過，為地方財政爭取應有的經費外，也解決中央拿地方補助款開刀的惡例，是恢復原來的法定預算規定。

王鴻薇進一步表示，而卓榮泰一出來，先喊弱化國庫、癱瘓中央政府的老調重彈，還有經典的一言不合就違憲，最後不忘惺惺作態說「未到最後關頭，不會進行全面抵制」。

王鴻薇嘲諷卓榮泰可能好了傷疤忘了痛，上任至今，只要是立法院的提案，哪個不是對外宣稱最後關頭，哪次不是全面抵制？過程中造謠總預算刪除，甚至在去年底青鳥活動中，執政黨自己發動包圍立法院，民進黨立委鍾佳濱還拿油壓剪剪斷立法院圍欄、打破議場窗戶都歷歷在目。

王鴻薇也提到，卓榮泰甚至為了翻桌立法院民意，加入大罷免行動，自己帶著政府官員，全台各地舉辦像頭家宣講，一級首長輪番上台，要罷免在野黨立委。她質疑，內政部長劉世芳曾說的「讓賴清德清清白白當台灣國的主人」，那嘴臉都忘記了？

王鴻薇指出，更不要說連人民期盼的普發現金一萬元，卓榮泰當時也是痛批違憲，民進黨立委也一樣跟著喊「掏空國庫」、「窮台政策」，心不甘情不願不想發嗎？當時嘴臉不就跟現在《財劃法》一模一樣嗎？

最後，王鴻薇批評，「大罷免，大失敗」治百病，但今天看到卓榮泰的嘴臉，顯然民進黨達反民意的病，永遠都根治不好。

照片來源：翻攝自王鴻薇臉書

