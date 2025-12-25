批民進黨實質廢死 趙少康建議「無期徒刑三級制」

台北車站、中山商圈19日發生重大案，引起社會對死刑存廢的討論，對此，資深媒體人趙少康在臉書發文批評，民進黨執政後台灣已進入「實質廢死」狀態，廢死團體持續主張廢除死刑，卻忽略受害家庭的痛苦及社會反廢死聲音。他主張應將無期徒刑改為三級制，最重等級為終身監禁且不得假釋，以保障社會安全。

資深媒體人趙少康。（圖／中天新聞）

趙少康在臉書提及北捷、中山商圈隨機傷人事件，指出余家昶及兩名民眾不幸身亡，這對家屬而言是難以承受的痛。他表示，余媽媽沒有仇恨與咒罵，甚至關心加害者父母，展現令人鼻酸的胸襟。趙少康認為，正是這樣的精神，才能教育出在關鍵時刻奮不顧身的英勇之人。

民眾前往北捷重大案件發生處哀悼。（圖／資料照）

趙少康在臉書批評，民進黨執政後台灣已進入「實質廢死」，且廢死團體在社會重大事件時持續主張廢死，卻忽視受害者家庭的痛苦，無視社會反廢死聲音。他質疑，雖然刑法規定無期徒刑，但實務上服刑25年即可申請假釋，社會能否保證假釋者悔改，還是將風險丟回社會。

趙少康主張，應將無期徒刑改為三級制，最重等級為終身監禁、不得假釋。他強調這並非報復，而是為了保護大多數守法善良的人。他表示，既然不執行死刑，至少應給人民最低限度安全保障。趙少康在貼文最後提及平安夜將至，期盼台灣找回基本安全感，讓大家真正平安。

