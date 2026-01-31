批民進黨打壓新聞自由 羅智強：衛廣法修正限制NCC不得恣打壓媒體

羅智強表示，衛廣法修正，不僅為中天打開一道「討公道」的門，更限制NCC不得恣打壓媒體，做執政者剷除異己的東廠。（圖／劉耿豪攝）

立法院30日三讀通過《衛星廣播電視法》部分條文修正案，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，意味著中天新聞關台5年後有望重回52台。不過，NCC稱沒有回溯條款，所以仍在訴訟中的中天案不適用。對此，國民黨立委羅智強今（31）日表示，衛廣法修正，不僅為中天打開一道「討公道」的門，更限制NCC不得恣打壓媒體，做執政者剷除異己的東廠。

「捍衛新聞自由！挪開民進黨的髒手」，羅智強表示，趕在會期結束前，立法院三讀通過《衛星廣播電視法》修正案。

羅智強指出，五年多前，民進黨政府強關中天新聞台那一刻，即立下捍衛新聞自由的職志。五年多來，自己為中天抱不平，更持續為新聞自由而吶喊！

羅智強續指，進入立法院後，自己推動《衛星廣播電視法》修正。修法開宗明義第一條，就是「捍衛新聞自由」，以此提醒NCC及掌權者，必須確保媒體第四權充分的自由。修法並明定，NCC對新聞台換照申請，應以「准予換照」為原則；評鑑、換照，應公開透明。

羅智強提到，最重要的是，此次修法納入「矯正正義」的精神，讓NCC必須負起修正錯誤的責任。NCC與中天的訴訟已接連敗訴，若中天最終勝訴，NCC就必須恢復其所有權利。讓中天新聞台，堂堂正正的於原頻道復台！

羅智強表示，直到表決前，民進黨還在扣中天紅帽子、反對修法，合理化自己打壓新聞自由的醜行。「十年政績茫茫茫，打壓新聞自由就是民進黨！」

羅智強強調，衛廣法修正，不僅為中天打開一道「討公道」的門，更限制NCC不得恣打壓媒體，做執政者剷除異己的東廠。「捍衛新聞自由，挪開民進黨的髒手！羅智強說到做到！」

