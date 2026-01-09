批民進黨投資戰火 國民黨：藍白執政縣市投資下一代、共推營養午餐免費

蔣萬安。北市府提供



記者周志豪／台北報導

台北市長蔣萬安拋國中小營養午餐免費新政，國民黨今表示，相較民進黨花預算搞軍火標案，國民黨用預算投資下一代；藍白執政縣市與每個家庭站在一起，把預算用在孩子身上，免費享有營養午餐，減輕家長肩上的重擔。

國民黨細數，包含宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、新竹縣市、連江縣、金門縣、苗栗縣、台東縣、基隆市、桃園市、台中市等藍白執政縣市皆跟進或早已執行，甚至新北市也願意適時調整政策。

國民黨表示，窮不能窮教育、苦不能苦孩子，教育政策應是中央地方齊步行，由中央統籌規劃、支持各縣市；但民進黨只顧告訴人民，應該大量買武器、投資在戰火之中，卻不願意投資在下一代身上。

廣告 廣告

國民黨說，無論中央或地方，若民進黨不願意推免費營養午餐政策，那就國民黨來做；既然民進黨堅持戰爭與鬥爭，那就讓國民黨解決人民需要，民進黨與其讓人民家園燃起烽火，不如一起照亮下一代走向和平與光明的路。

國民黨表示，每一分納稅錢，都是人民辛苦血汗錢，但民進黨政府卻不斷花費天文數字軍購預算，買昂貴的長官椅、瓶裝水，甚至給鞋商、馬桶公司搞軍火標案。

更多太報報導

大逆轉！雲林跟進營養午餐免費 張麗善：咬緊牙根也要照顧孩子

營養午餐免費？自費？淪首長「福利軍備競賽」 全教總認這2事更重要

地方縣市要中央幫忙免費營養午餐 李慧芝：速審院版《財劃法》