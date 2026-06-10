批民進黨放任毒駕惡化！黃國昌促加速推動修法 要求中央「勿把壓力丟給第一線」

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民眾黨主席黃國昌。資料照。廖瑞祥攝



針對毒駕案件頻傳，行政院日前正式宣布，將以「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」三大方向，提出14項防制措施，全力打擊毒駕。不過民眾黨主席黃國昌今（6/10）天在中央委員會上批評，民進黨政府長期消極怠惰、放任問題持續惡化，現在才倉促喊出要嚴懲毒駕，實在無能至極。他在會中要求立法院黨團必須積極推動修法進程，並強力監督內政部「絕不能將壓力丟給第一線警力」。

民眾黨今天中午召開中央委員會，會中討論近期接連發生重大毒駕案件釀成民眾與警察傷亡、威脅公共安全，黃國昌表示，毒駕是危害國人生命安全的重大治安問題，民進黨政府卻長期消極怠惰、放任問題持續惡化，直到悲劇一再發生、社會怒火沸騰後，才倉促喊出要嚴懲毒駕，實在無能至極。

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黃國昌指出，民眾黨立法院黨團已率先提出具體修法，修改《刑法》第185條之3，主張將毒駕與酒駕脫鉤處理，針對惡性重大的毒駕加重刑責，包括：

1、毒駕致死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科二千萬元以下罰金。

2、毒駕再犯致重傷者，處七年以上有期徒刑，得併科二千萬元以下罰金。

3、毒駕再犯致死者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑得併科三千萬元以下罰金。

黃國昌表示，這次修法也主張應將毒駕車輛視為犯罪工具，不論車輛是否屬於行為人所有，法院均得裁定沒收，以強化嚇阻效果。

黃國昌強調，遏止毒駕不僅是透過刑法事後加重處罰，更要能做到事前預防，令人遺憾的是，過去兩年來，面對第一線員警受傷、所長殉職、民眾死傷，社會各界以及在野黨不斷要求政府祭出具體作為，法務部卻始終抱持消極態度，對於新興毒品氾濫、毒駕問題惡化視若無睹，現在眼見輿論民怨沸騰，行政院才髮夾彎改口支持相關修法，這正是民進黨政府，長期執政失能最具體的寫照。

黃國昌在會中責成立法院黨團必須積極推動修法進程，也要強力監督內政部「若真正要遏止毒駕，完備法制同時，更應斬斷毒品源頭，但絕不能將壓力丟給第一線警力，喊出一連串疊床架屋、缺乏執行細節、與實務脫節的措施。」

黃國昌表示，地方分局、基層派出所現況就是人力吃緊，即便查獲毒駕犯嫌，也沒有足夠人力進一步追查毒品來源，政府如果真心要打擊毒品犯罪，應通盤思考是否成立專責查緝與溯源單位，負責從「毒駕個案」，向上蒐證、追查工廠與供應鏈，唯有將基層警力與專責溯源警力分開，才能精準打擊犯罪。

另外，黃國昌也宣布，13日將於竹北市舉辦「民眾新竹隊」誓師大會，竹北市長參選人邱臣遠，以及爭取議員連任林碩彥都是民眾黨在新竹最重要的戰將，兩人是黨內在竹北市的雙箭頭，一邊爭取首長、一邊致力成立黨團。他說，2026在新竹市、新竹縣、竹北市，在野合作對兩黨更是「1+1大於2」，目前新竹市有市長高虹安 、新竹縣有國民黨立委徐欣瑩，竹北市則有邱臣遠 ，三人儼然已經形成「鐵三角」，面對民進黨派出的人選，有信心能把大新竹守下、回應選民期待。

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