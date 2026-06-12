批民進黨沒收營養午餐法惡意散會 藍委：應向學童、家長道歉

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨立委左起徐巧芯、羅廷瑋及羅智強召開「營養午餐法惡意散會，沒收討論民生法案，民進黨出來面對！」 記者會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者羅國嘉／台北報導〕民進黨立委吳思瑤等人質疑，立法院教育及文化委員會召委羅廷瑋自5月起安排4場考察或審查綠委認為不重要的法案，卻遲未處理總預算案。對此，國民黨立委羅廷瑋、徐巧芯及羅智強今召開記者會，批評民進黨造謠羅廷瑋赴日考察營養午餐法是公費行程，並指綠營11日在委員會審查「營養午餐法」時提出散會動議，導致民生法案無法續審，要求民進黨向學童、電子競技選手及羅廷瑋道歉。

羅廷瑋表示，身為召委，他希望負責任推動延宕十多年未完成立法的「營養午餐專法」。近年各縣市陸續推動營養午餐免費政策，家長也高度關注餐食品質與食材安全。此次委員會整合37個版本草案，希望透過逐條審查凝聚共識、完善法制，但民進黨在法案準備進入第一條審查時即提出散會動議，導致討論中斷。他批評，惡意散會、拒絕討論不是民主，呼籲執政黨及行政機關正面解決問題，而非讓法案審查停滯不前。

廣告 廣告

羅智強表示，民進黨欠三個道歉，首先是欠小朋友一個道歉，營養午餐法沒有政治性，而是民生法案。日本以營養午餐專法來推動小朋友飲食教育、健康教育，已有幾十年歷史，國民黨希望能參照日本方式，來制定專法，但他不解，為什麼民進黨將此專法視為「洪水猛獸」，想方設法的阻撓？

再者，民進黨欠投身電競產業的年輕人一個道歉，前天在討論電競基本法時，民進黨也提出散會動議。看到南韓電子競技產業成為翹楚，台灣有如此多優秀的電子競技選手，卻因產業政策、法規、環境不夠貼合發展，造成選手遠遠被韓國拋在身後，政府難道不應該亡羊補牢嗎？

最後，民進黨欠羅廷瑋一個道歉，不知為何民進黨對營養午餐如此敵視，開記者會抨擊羅廷瑋安排日本取經、考察營養午餐，更說謊稱是國民黨委員用公費去考察，但此次日本考察委員全程自費，機票旅館都是自己出錢，連去跟日本小朋友吃營養午餐的餐費都是自己出。

徐巧芯表示，吳思瑤天天造謠已是眾所皆知，此次營養午餐專法它不是一個政治法案，而是攸關全台灣的小朋友及家長的民生法案，民進黨連這樣的民生法案都要把它扭曲成政治，她直言，為什麼昨天民進黨要「沒收討論」營養午餐專法，是為了「圓他們先前的謊」。

徐巧芯指出，日本同樣面臨少子化，但學校仍維持廚工製作營養午餐，相關制度與經驗值得立委了解並作為專法審查參考。民進黨為政治攻擊，抹黑國民黨立委是「薪水小偷」，真正讓議事停擺的卻是提出散會動議的綠委，因此除該道歉的3點之外，也要求吳思瑤道歉，強調自己並未提出刪除外交部1億元媒宣費提案，當天也未刪除相關預算，而是全數保留交付朝野協商。

【看原文連結】

更多自由時報報導

秒收起嬉皮笑臉！她質詢電爆殷瑋影片曝 網友狂讚： 戰力超強

傳史瓦帝尼總理有意與中國建交 友台議員、我駐史大使強烈反彈

下令畢業唱「慶祝中共建黨百年歌」！陸委會揭露是北市公立幼兒園

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

